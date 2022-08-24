На юге Московской области мусоровоз опрокинулся на бок: водителю легковушки очень повезло

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В Протвино водитель мусоровоза не преодолел "шикану" из нескольких поворотов, потерял равновесие и завалился на левый бок.
Два ракурса момента ДТП и последствия
Водитель не получил серьёзных травм, но порезал руки, когда вылезал из кабины.
Источник:
АНТИФИШКИ
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