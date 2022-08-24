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На юге Московской области мусоровоз опрокинулся на бок: водителю легковушки очень повезло

На юге Московской области мусоровоз опрокинулся на бок: водителю легковушки очень повезло

Автор:
24 августа 2022 13:17
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мусоровоз   
592
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В Протвино водитель мусоровоза не преодолел "шикану" из нескольких поворотов, потерял равновесие и завалился на левый бок.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мусоровоз   
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15  комментариев
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317
Максим Макашев 2 часа назад
воДЯТЕЛ , не иначе, фанат Формулы-1
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1k
Kolebator 43 минуты назад
срочная доставка мусора, но...
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12k
Кыся 44 минуты назад
А рег молодец, хладнокровно и очень вовремя увернулся.
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10k
Hunson Abadeer 53 минуты назад
вот куда летел то
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3k
вася васильев 54 минуты назад
У нас тоже Спидди-гонщики отжигают. Походу их спецом таких набирают))))
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43k
Карандаш Час назад
Заложил конечно шикарно. И если бы не рег, то выправил бы. P.S. Для особо трудных: рега не обвиняю, а рассматриваю вариант благополучного исхода.
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2k
Инквизитор РФ 2 часа назад
Жаль что водитель не получил травм
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
- Во, как я умею!
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2k
pinbalist 2 часа назад
Почему-то хочется поставить на чёрное.
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Олег

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