Болотоход СВГ-701 «Ямал» - сверхпроходимый монстр из СССР

Испытывали «Ямал» в самых суровых условиях. И на полигонах и в тайге СВГ-701 показали хорошие результаты, перевозя грузы в самые труднодоступные места, а порой помогая вытаскивать застрявшую спецтехнику там, где оставалось «только бросать». Однако, из-за сложившейся ситуации в политической и экономической жизни страны, в серию «Ямалы» так и не пошли.



И, тем не менее, болотоходы продолжали работать, и, даже в количестве всего двух машин, оставили значительный след в развитии инфраструктуры нефтегазовой отрасли, закрепив за собой звание «легендарных» и «уникальных». Но, рано или поздно, эксплуатация этих машин должна была прекратиться из-за выработки ресурса узлов и агрегатов, делавших невозможным или нецелесообразным их ремонт.



