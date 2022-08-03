Дом на колесах Kingsley Coach на базе классического магистрального тягача Peterbilt

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Индустрия транспортных средств для отдыха развилась до такой степени, что у любителей путешесвий есть на выбор десятки автодомов всех форм и размеров. Будь то компактные каплевидные прицепы или большие трейлеры. Но взгляните на этот дом на колесах Kingsley Coach 1990 года.
На днях аукционный дом Mecum выставил на торги необычный автодом Kingsley Coach Motorhome образца 1990 года выпуска. Он примечателен тем, что построен на базе магистрального тягача американской марки Peterbilt.
Заметим, что в свое время было выпущено несколько таких кемперов, причем авто на фотографиях является самым первым из них. На текущий момент машина находится в отличном для своего возраста состоянии.
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К тому же в двадцать втором ее внутреннее убранство привели в порядок и «освежили». В частности, у дома на колесах заменили пол. Сам интерьер был декорирован деревом и на снимках выглядит очень уютно (по-домашнему).
Из особенностей грузного кемпера стоит отметить большой бак для воды с функцией подогрева, мощный генератор и сразу три установленных на крыше кондиционера. А еще в ходе недавнего обновления машину снабдили новой проводкой и светодиодным освещением, причем как снаружи, так и внутри.
Плюс стоит отметить наличие на борту нескольких раковин, холодильника и полноценной ванны с туалетом, а значит он более чем пригоден для длительных путешествий.
Что касается техники, то в движение тягач-кемпер приводит дизельный двигатель Cummins Big Cam 400. К сожалению, характеристики мотора не афишируются, однако его производительности для такой машины должно быть более чем достаточно.
Заметим, что в настоящий момент необычный дом на колесах уже обрел нового владельца: в рамках торгов его удалось продать за 154 000 долларов США.
Источник:
АНТИФИШКИ
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