Дом на колесах Kingsley Coach на базе классического магистрального тягача Peterbilt

Индустрия транспортных средств для отдыха развилась до такой степени, что у любителей путешесвий есть на выбор десятки автодомов всех форм и размеров. Будь то компактные каплевидные прицепы или большие трейлеры. Но взгляните на этот дом на колесах Kingsley Coach 1990 года.

0 Источник: На днях аукционный дом Mecum выставил на торги необычный автодом Kingsley Coach Motorhome образца 1990 года выпуска. Он примечателен тем, что построен на базе магистрального тягача американской марки Peterbilt.

0 Источник: Заметим, что в свое время было выпущено несколько таких кемперов, причем авто на фотографиях является самым первым из них. На текущий момент машина находится в отличном для своего возраста состоянии.

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0 Источник: К тому же в двадцать втором ее внутреннее убранство привели в порядок и «освежили». В частности, у дома на колесах заменили пол. Сам интерьер был декорирован деревом и на снимках выглядит очень уютно (по-домашнему).

0 Источник: Из особенностей грузного кемпера стоит отметить большой бак для воды с функцией подогрева, мощный генератор и сразу три установленных на крыше кондиционера. А еще в ходе недавнего обновления машину снабдили новой проводкой и светодиодным освещением, причем как снаружи, так и внутри.

0 Источник: Плюс стоит отметить наличие на борту нескольких раковин, холодильника и полноценной ванны с туалетом, а значит он более чем пригоден для длительных путешествий.

0 Источник: Что касается техники, то в движение тягач-кемпер приводит дизельный двигатель Cummins Big Cam 400. К сожалению, характеристики мотора не афишируются, однако его производительности для такой машины должно быть более чем достаточно.

0 Источник: Заметим, что в настоящий момент необычный дом на колесах уже обрел нового владельца: в рамках торгов его удалось продать за 154 000 долларов США.

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