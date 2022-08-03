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Дом на колесах Kingsley Coach на базе классического магистрального тягача Peterbilt

Дом на колесах Kingsley Coach на базе классического магистрального тягача Peterbilt

Автор:
03 августа 2022 15:07
Сообщество : Автомир
Метки: Peterbilt   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   тягач   
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Индустрия транспортных средств для отдыха развилась до такой степени, что у любителей путешесвий есть на выбор десятки автодомов всех форм и размеров. Будь то компактные каплевидные прицепы или большие трейлеры. Но взгляните на этот дом на колесах Kingsley Coach 1990 года.
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Источник:

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Метки: Peterbilt   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   тягач   
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3  комментария
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6k
Shtoppi 38 минут назад
Развилась, то индустрия развилась, только вот не для нас эта индустрия. Ни дорог, ни инфраструктуры для такого отдыха у нас в стране не предусмотрено. Да и криминал на таких отдыхальщиков как мухи на мед будет слетаться только в путь.
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14k
Александр 18 минут назад
Пендосы живут в таких, потому что дешевле чем купить дом и не надо платить налог на недвижимость.
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70k
Доктор Джонс Полчаса назад
Нифига себе дальнобой спальник отгрохал...
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