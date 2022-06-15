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Центр наследия Airstream — роскошные туристические трейлеры отмечают 91-летие

Центр наследия Airstream — роскошные туристические трейлеры отмечают 91-летие

Автор:
15 июня 2022 09:46
Сообщество : Автомир
Метки: Airstream   авто   автодом   автомир   автомобили   автомузей   дом на колесах   кемпер   
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Компания только что открыла Центр наследия Airstream, расположенный в их штаб-квартире в Джексон-центре, штат Огайо. Центр наследия воплощает в жизнь историю Airstream в музейном пространстве, посвященном более чем 90-летнему путешествию по миру.
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Источник:

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Метки: Airstream   авто   автодом   автомир   автомобили   автомузей   дом на колесах   кемпер   
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