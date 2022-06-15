Центр наследия Airstream — роскошные туристические трейлеры отмечают 91-летие

На выставке помимо самих прицепов представят исторические документы, фотографии и чертежи (в том числе и из семейного архива основателя), а также будут показывать фильмы. Часть из них посвящена регулярным большим путешествиям, которые организует компания. Кроме того, экспозиция расскажет о сотрудничестве Airstream и NASA — созданный компанией автобус под названием Astrovan 27 лет использовался для транспортировки астронавтов.