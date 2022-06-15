Центр наследия Airstream — роскошные туристические трейлеры отмечают 91-летие

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Компания только что открыла Центр наследия Airstream, расположенный в их штаб-квартире в Джексон-центре, штат Огайо. Центр наследия воплощает в жизнь историю Airstream в музейном пространстве, посвященном более чем 90-летнему путешествию по миру.
Компания Airstream, известная своими жилыми прицепами, открыла историческую экспозицию в своей штаб-квартире в американском Огайо. Посвящена она 90-летию компании и включает в себя не только образцы винтажных кемперов, но и артефакты, иллюстрирующие историю фирмы.
В музее будут выставлены полтора десятка моделей прицепов Aistream, включая знаковые. Например, образец Airstream Clipper выпуска 1938 года, заложивший основы фирменного «цельноалюминиевого» обтекаемого стиля компании, и знаменитый прицеп золотистого цвета под названием Gold Airstream, принадлежавший основателю компании Уолли Байаму.
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Принято считать, что Байам создал компанию Airstream по настоянию своей жены и соседей. Уолли любил ходить в походы, но его супруге никогда не нравилось ночевать в палатке. Поэтому после нескольких экспериментов он построил жилой трейлер на шасси Ford Model T, который со временем привлёк внимание соседей Байама. Обнаружив рынок сбыта, Уолли и создал производство.
На выставке помимо самих прицепов представят исторические документы, фотографии и чертежи (в том числе и из семейного архива основателя), а также будут показывать фильмы. Часть из них посвящена регулярным большим путешествиям, которые организует компания. Кроме того, экспозиция расскажет о сотрудничестве Airstream и NASA — созданный компанией автобус под названием Astrovan 27 лет использовался для транспортировки астронавтов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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