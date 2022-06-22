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Прекрасно отреставрированный автодом GMC Jimmy Casa Grande 1977 года готов к новым путешествиям

Прекрасно отреставрированный автодом GMC Jimmy Casa Grande 1977 года готов к новым путешествиям

Автор:
22 июня 2022 15:01
Сообщество : Автомир
Метки: GMC   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   олдтаймер   
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Хотя спрос на практичные кемперы в настоящее время зашкаливает, тема, конечно, далеко не новая. В качестве примера можно привести GMC Jimmy Casa Grande 1977 года выпуска, который будет продан с аукциона Mecum в июле.
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Источник:

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Метки: GMC   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   кемпер   олдтаймер   
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5  комментариев
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Viktor 2 часа назад
Не, без сортира не катит.
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