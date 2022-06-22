Прекрасно отреставрированный автодом GMC Jimmy Casa Grande 1977 года готов к новым путешествиям

В описании лота не указано, когда именно проводились восстановительные работы, но на снимках автомобиль выглядит как новый. Важно, что внедорожник сохранил оригинальную графику на корпусе жилого отсека. Он, к слову, выглядит как модуль-вкладыш, однако на самом деле продолжает салон автомобиля.