Прекрасно отреставрированный автодом GMC Jimmy Casa Grande 1977 года готов к новым путешествиям

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Хотя спрос на практичные кемперы в настоящее время зашкаливает, тема, конечно, далеко не новая. В качестве примера можно привести GMC Jimmy Casa Grande 1977 года выпуска, который будет продан с аукциона Mecum в июле.
Это GMC Jimmy Casa Grande, выпущенный тиражом всего в 225 экземпляров. Внедорожник с жилым модулем прошёл комплексную реставрацию.
В описании лота не указано, когда именно проводились восстановительные работы, но на снимках автомобиль выглядит как новый. Важно, что внедорожник сохранил оригинальную графику на корпусе жилого отсека. Он, к слову, выглядит как модуль-вкладыш, однако на самом деле продолжает салон автомобиля.
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К услугам путешественников — пара диванов со столом (всё это трансформируется в кровать), шкафчики и мини-кухня с холодильником, двухконфорочной газовой плитой и раковиной. Вода хранится в 22,7-литровом баке и подаётся при помощи электрического насоса. Имеются в жилой зоне и полноценные розетки, а подъёмная крыша увеличивает высоту салона до 182 сантиметров.
В движение кемпер приводит 6,6-литровый мотор V8 в паре с четырёхступенчатым «автоматом». Это опциональная силовая установка — по умолчанию модель комплектовалась двигателем объёмом 5,7 литра и механической коробкой передач.
Источник:
АНТИФИШКИ
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