В Челябинске женщина сбила ребёнка и уехала с места ДТП

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В Челябинске женщина за рулем "Мазды" сбила 10-летнюю школьницу на пешеходном переходе. После этого женщина даже не подошла к ребёнку, а спокойно уехала с места ДТП.
Сотрудники ГИБДД сообщили, что за рулем иномарки находилась 35-летняя женщина. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.
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