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В Челябинске женщина сбила ребёнка и уехала с места ДТП

В Челябинске женщина сбила ребёнка и уехала с места ДТП

Автор:
02 декабря 2022 13:30
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Челябинске женщина за рулем "Мазды" сбила 10-летнюю школьницу на пешеходном переходе. После этого женщина даже не подошла к ребёнку, а спокойно уехала с места ДТП.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   пешехода сбили   пешеходный переход   
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11  комментариев
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8k
Борис Карабанов 3 часа назад
"Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) событие, произошедшее на дороге во время движения транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы или нанесен другой материальный ущерб."
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−20
Федор Шелепа Час назад
курва
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11k
Ivan 2 часа назад
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19k
nobody® 3 часа назад
Спокойно уехала? А вдруг ей было неспокойно? Вы спрашивали?
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20k
ЦСКА 3 часа назад
Тварь
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3k
pinbalist 3 часа назад
Тупая курица торопилась яйцо снести.
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Олег

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