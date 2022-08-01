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Лучше один раз увидеть: жесть, с которой ежедневно сталкиваются сотрудники СТО

Лучше один раз увидеть: жесть, с которой ежедневно сталкиваются сотрудники СТО

Автор:
01 августа 2022 10:05
Метки: Автомобиль   СТО   Юмор   авто   автосервис   прикол   смех   шиномонтаж   я всё починил   
4889
17
Ребятам из автомастреских и шиномонтажей скучать точно некогда. И все потому, что им приходится постоянно решать сложные автомобильные задачки, которые подкидывают нерадивые собственники авто. Просто герои!
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Источник:

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Метки: Автомобиль   СТО   Юмор   авто   автосервис   прикол   смех   шиномонтаж   я всё починил   
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8  комментариев
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1k
Александр Голованов 2 часа назад
Комментарий к фото
Судя по всему в редуктор попала вода, и образовалась такая дрянь.
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13k
Типа граф 7 минут назад
Комментарий к фото
Так вот как открыли варёную сгущёнку !
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10k
*Сергей* 11 минут назад
Мой отец пользовался славой хорошего сварщика. Как то раз приехал к нему таджик на на ГАЗ (не уверен). Типа что то там заварить надо. Отец залез под машину и потолочным швом прерывистой дугой неспеша варит. Таджик смотрел смотрел, потом говорит.
Ты типа как-нибудь привари что бы мне до дома доехать, а дома я проволокой привяжу...
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6k
Игорь Мочалов 38 минут назад
На ниве шаровые вплоть до 2009 года были одинаковые и верхние, и нижние - как верхние жигулевские. Так меня в одном автомагазине продавцы аж вдвоем убеждали, что они разные - "как на жигулях". Когда у меня появилась нива после рестайлинга, у которой задние амортизаторы стоят в колесных арках, я пытался локеры под них найти - уже другой продавец с соплями пузырем убеждал, что "ничего там не поменялось".
В итоге ну их нахрен, "специалистов", ремонтирую только сам, а запчасти в инет-магазине заказываю, который только по нивам специализируется.
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2k
poбт 53 минуты назад
на самом деле внешняя резиновая часть ремня не несет никакой нагрузки, если корд и стеклоткань на зубцах целые, то можно спокойно ездить

у меня не менялся с 97г, больше переживаю что в сервисе прое*бут тайминги чем то что он порвется
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939
олег Час назад
да ладно,эта жесть ваш хлеб ,гараж не филармония.
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