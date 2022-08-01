Лучше один раз увидеть: жесть, с которой ежедневно сталкиваются сотрудники СТО

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Ребятам из автомастреских и шиномонтажей скучать точно некогда. И все потому, что им приходится постоянно решать сложные автомобильные задачки, которые подкидывают нерадивые собственники авто. Просто герои!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Ты типа как-нибудь привари что бы мне до дома доехать, а дома я проволокой привяжу...
В итоге ну их нахрен, "специалистов", ремонтирую только сам, а запчасти в инет-магазине заказываю, который только по нивам специализируется.
у меня не менялся с 97г, больше переживаю что в сервисе прое*бут тайминги чем то что он порвется