Наглые обочечники получили порцию перца и успокоились

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Кавказцы на белом BMW очень расстроились из-за того, что им не позволили проехать по обочине. Особенно порадовало количество неравнодушных очевидцев в этом видео.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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И видео съемку надо вести обязательно, а так же накатать заяву в ментовку. Иначе могут быть казусы когда хм... гости нашей страны накатают заяву и станут из нападавших потерпевшими...
PS Автор видео с одной стороны, сильно истерит, с другой в стрессовой ситуации человек слабо себя контролирует. Пусть с истерикой но отпор дал, молодец.
А любители обочин конечно ссыкливые))) Сначала воины, а как увидели отпор, сразу стушевались. Просто пай мальчики! Не трогай, я снимаю!)))
Думал ли Ю.Визбор, когда писал эти стихи, что дороги России превратятся в поле боя осатанелых водителей.