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Наглые обочечники получили порцию перца и успокоились

Наглые обочечники получили порцию перца и успокоились

Автор:
01 августа 2022 09:55
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   видео   конфликт   конфликт на дороге   обочечник   разборки на дороге   
2863
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Кавказцы на белом BMW очень расстроились из-за того, что им не позволили проехать по обочине. Особенно порадовало количество неравнодушных очевидцев в этом видео.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авто   автохам   видео   конфликт   конфликт на дороге   обочечник   разборки на дороге   
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29  комментариев
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1k
Денис Ануфриев 2 часа назад
как достали уже эти безнациональные вешалки для бороды(
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888
Nick 44 секунды назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Киры4 9 минут назад
Как у них мля всё просто (все им должны), как всегда налететь толпой а потом получить люлей и все белии и пюшистии.
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10k
*Сергей* 17 минут назад
Респект всем кто мимо не проехал!
И видео съемку надо вести обязательно, а так же накатать заяву в ментовку. Иначе могут быть казусы когда хм... гости нашей страны накатают заяву и станут из нападавших потерпевшими...
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7k
Дети откопали осла 22 минуты назад
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7k
Дети откопали осла 22 минуты назад
Чуть жаренным запахло - я друг из Грозного , я рукоприкладство не люблю , я к бабушке джан ехал ....
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7k
Роман 22 минуты назад
Вот че за фишка, чуть что сразу навязывать половой акт... пассивы какие то.
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6k
Игорь Мочалов Полчаса назад
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28k
Григорий 38 минут назад
Ты не гаишник. - А эти учителя гаишники? Они решили поучить, а все знают - учителю по еб.альничку!
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499
Дмитрий Заяц 41 минуту назад
Я до сих пор не могу понять, что эти обезьяны делают в России. Почему они все до сих пор не в своих независимых вотчинах? Зачем они здесь? Причем все говно, которое на родине не пригодилось.
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465
Просто чувак в интернете 53 минуты назад
А че воин носатый то, то сразу прыгать начал, а когда запахло [мат] за телефон схватился. Че ска страшно стало? Как стаей на одного так герои, а как появляется перспектива [мат], так сразу:"дядя милиционер помоги".

PS Автор видео с одной стороны, сильно истерит, с другой в стрессовой ситуации человек слабо себя контролирует. Пусть с истерикой но отпор дал, молодец.
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12k
Eltiftel 56 минут назад
дикий горный народ....
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1k
Вадим Курбатов 59 минут назад
Молодцы ребята, поставили на место петухов
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8k
Б.Касторский Час назад
Оператору повезло, что с ним ехали нормальные мужики. Сам какая-то истеричка, готовый сорваться на фальцет.
А любители обочин конечно ссыкливые))) Сначала воины, а как увидели отпор, сразу стушевались. Просто пай мальчики! Не трогай, я снимаю!)))
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73
Robot Terminatorovich Час назад
Всё правильно сделали! Пойду куплю балончик!
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73
Robot Terminatorovich Б.Касторский Полчаса назад
Благодарю!
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73
Robot Terminatorovich Андрей Полчаса назад
Благодарю
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2k
Лёха Час назад
Годный репортаж.
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10k
Rus77 Час назад
Вот так надо всегда всем реагировать на беспредел ослоё6ов!
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2k
cfhfwby Час назад
Унитазные ершики задолбали народ, потихоньку вырастает солидарность людей против черножопых. Жаль, меделенно.
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465
Просто чувак в интернете cfhfwby 52 минуты назад
Дело не в этом, на фоне СВО народ не хило так сплотился. Я это почти сразу стал замечать.
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706
Мария Коненкова Час назад
А ещё упрекают русских в разобщенности и неспособности оказать помощь в экстренной ситуации, ставя в пример гостей. Вот, пожалуйста, можем.
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22k
Добрый Алабай 2 часа назад
Рамзан Кадыров сказал всех чеченцев, которые проживают за пределами Чечни и своими поступками позорят нацию, отправлять на родину для трудотерапии.
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Длинной-длинной серой ниткой штопаем ранения души..."
Думал ли Ю.Визбор, когда писал эти стихи, что дороги России превратятся в поле боя осатанелых водителей.
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