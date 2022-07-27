Манёвр на больничную койку: классическое ДТП с обгоняющим и поворачивающим из Удмуртии

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65-летний водитель Fiat Albea хотел повернуть налево, но не посмотрел в зеркала и столкнулся с обгоняющим Chevrolet Lacetti под управлением 24-летнего парня.
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АНТИФИШКИ
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