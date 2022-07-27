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Манёвр на больничную койку: классическое ДТП с обгоняющим и поворачивающим из Удмуртии

Манёвр на больничную койку: классическое ДТП с обгоняющим и поворачивающим из Удмуртии

Автор:
27 июля 2022 14:59
Сообщество : Аварии
Метки: Fiat   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   обгон   
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65-летний водитель Fiat Albea хотел повернуть налево, но не посмотрел в зеркала и столкнулся с обгоняющим Chevrolet Lacetti под управлением 24-летнего парня.

Источник:

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Метки: Fiat   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   зеркала   обгон   
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18  комментариев
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2k
Дмитрий 2 часа назад
При повороте нет обязанности уступать дорогу обногяющим. В 13.1 описано всё, чему нужно уступить, не считая спецслужб с включенным звуковым сигналом. Так что это не водитель фиата не посмотрел в зеркала и столкнулся, а тридварас на шевроле грубо нарушил и причинил травмы водителю и пассажиру фиата.
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4k
Слава 2 минуты назад
Дорога есть второстепенная, а знаков нет, разметки нет. Когда за такое начнут дорожников штрафовать и заставят компенсировать ущерб?
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30
Александр Портениер 14 минут назад
Может это поможет если фиат не включил поворотник то он виноват(но это не точно)
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701
Arti Полчаса назад
Да, первые часы нового года опасно ездить
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 44 минуты назад
не хорошо получилось
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7k
Енот Потаскун Час назад
Давайте называть вещи своими именами. Не обгонял, а херачил по встрече.
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14k
Александр 2 часа назад
Тут и дорожники виноваты, нет знака перекрёсток.
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16k
Вася 2 часа назад
да ещё и без поворотников, так бы торопыга на фиате может и успел оттормозиться
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Олег

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