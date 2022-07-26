FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 9798 постов • 777 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Заслуженный труженик: самый массовый гусеничный трактор СССР

Заслуженный труженик: самый массовый гусеничный трактор СССР

Автор:
26 июля 2022 11:56
Сообщество : Автомир
Метки: #авто   ДТ-74   автомир   автомобили   ретро техника   сельхозтехника   трактор   
530
12
Гусеничный трактор ДТ-75 стал большой удачей Волгоградского тракторного завода. Он отличался продуманной конструкцией, сбалансированными характеристиками и невысокой стоимостью. При этом был прост в освоении, обслуживании и ремонте.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: #авто   ДТ-74   автомир   автомобили   ретро техника   сельхозтехника   трактор   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
46
ChePaev Час назад
"Как свиньи мы грязны,
Но это только и всего
Мы любим свой ДТ и жить не можем без него,
В коллектор заливал солярку с газами родными выхлопными!" (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Клёст 59 минут назад
Гонял на таком, на синеньком) Сразу когда школу закончил. Потому что он был самый древний из всех, а я самый молодой))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Вася Час назад
в Павлодаре 25 тысяч человек на тракторном работали, один из самых технологично современных машиностроительных заводов своей эпохи. Ну и 75й культовый трактор, стоял на постаменте на въезде
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

357540



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Филиалы ада на Земле, или страх и ужас домовых чатов
Филиалы ада на Земле, или страх и ужас домовых чатов
Нетленная классика боевиков: «Крепкому орешку» исполнилось 34 года
Нетленная классика боевиков: «Крепкому орешку» исполнилось 34 года
События на Украине 25- 26 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 25- 26 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Настольная игра по мотивам танчиков для Dendy⁠⁠
Настольная игра по мотивам танчиков для Dendy⁠⁠
Самая красивая девушка страны: новой "Мисс Россия" стала модель из Санкт-Петербурга
Самая красивая девушка страны: новой "Мисс Россия" стала модель из Санкт-Петербурга
Парашютный спорт: смелость, адреналин или романтика?
Парашютный спорт: смелость, адреналин или романтика?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Статистика для крайних случаев

Лучшие демотиваторы
Нашелся все - таки недостающий фрагмент!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#картинки#фотографии#подборка#комментарии#в мире#дикие животные#сарказм#дети
#Юмор#факты#люди#история#автомобили#СССР#познавательно#искусство#интересное#Китай
#прикол#животные#Приколы#кино#забавно#автомир#Россия#позитив#фильм#ретро
Парашютный спорт: смелость, адреналин или романтика? Парашютный спорт: смелость, адреналин или романтика? Пуленепробиваемый Cadillac V8 Аль Капоне ищет нового владельца Пуленепробиваемый Cadillac V8 Аль Капоне ищет нового владельца Компактный ретро-трактор McCormick Farmall Cub 1954 Компактный ретро-трактор McCormick Farmall Cub 1954 Легенда советских полей: первый гусеничный сельскохозяйственный трактор ДТ-54 Легенда советских полей: первый гусеничный сельскохозяйственный трактор ДТ-54 Solex Micron 1968: Французский скутер нетрадиционной компоновки Solex Micron 1968: Французский скутер нетрадиционной компоновки Компания Electric Brands показала кемпинговую версию электрического XBus в стиле «буханки» Компания Electric Brands показала кемпинговую версию электрического XBus в стиле «буханки»

На что жалуетесь?

Вернуться