Заслуженный труженик: самый массовый гусеничный трактор СССР

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Гусеничный трактор ДТ-75 стал большой удачей Волгоградского тракторного завода. Он отличался продуманной конструкцией, сбалансированными характеристиками и невысокой стоимостью. При этом был прост в освоении, обслуживании и ремонте.
ДТ-75 вышел настолько успешным, что в своем классе он стал самым массовым советским трактором и в различных модификациях выпускался более 50 лет!
ДТ-54
После запуска массового производства ДТ-54 специалисты СТЗ приступили к разработке нового трактора ДТ-56. Он создавался на основе предшественника и являлся дальнейшим развитием его конструкции. Инженеры попытались избавить популярную модель от большинства недостатков: уменьшить массу, повысить надежность и комфорт в работе.
Трактор оснастили новым дизельным двигателем СМД-8 с увеличенной до 55 л.с. мощностью. Механическую коробку передач сблокировали в едином корпусе, что позволило снизить металлоемкость агрегата. Кроме того ДТ-56 незначительно ужался в размерах и получил уменьшенную на 185 мм колею. В результате по сравнению с ДТ-54, масса ДТ-56 снизилась на 1035 кг!
Трактор оснастили новым дизельным двигателем СМД-8 с увеличенной до 55 л.с. мощностью. Механическую коробку передач сблокировали в едином корпусе, что позволило снизить металлоемкость агрегата. Кроме того ДТ-56 незначительно ужался в размерах и получил уменьшенную на 185 мм колею. В результате по сравнению с ДТ-54, масса ДТ-56 снизилась на 1035 кг!
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ДТ-56
Первые опытные экземпляры собрали в 1957 году. Весь последующий год они проходили всесторонние испытания, по результатам которых выяснилось, что облегченный ДТ-56 приемлемой надежностью не обладает. Более того просматривалась необходимость в значительном увеличении мощности, для обеспечения возможности работы на повышенных скоростях 5-7 км/ч (для ДТ-54А рабочая скорость составляла 3-5 км/ч).
Предсерийный ДТ-75
В 1959 году от концепции облегченного ДТ-56 окончательно отказались, и конструкторы приступили к проектированию новой модели — ДТ-75. В основу трактора положили стальную раму повышенной прочности. Незначительно до 1330 мм расширили колею и усовершенствовали ходовую часть. Кроме того специально для ДТ-75 разработали трансмиссию с 7-ступенчатой МКПП и 2-дисковым сцеплением. Но самое главное для трактора предусмотрели новейший дизель СМД-14 мощностью 75 л.с.
Один из первых серийных ДТ-75 на выставке ВДНХ
Не забыли и об удобстве тракториста. Для своего флагмана волгоградцы создали новую обтекаемую двухместную кабину автомобильного типа с эффективным отопителем, вентилятором и стеклоочистителем.
ДТ-75 с плугом ПМ-4-35 в работе
В 1959-1960 годах первые опытные образцы ДТ-75 прошли испытания, которые показали что новый трактор имеет неоспоримые преимущества над предшественником. Он оказался на 14% экономичнее и на 38% производительнее. Значительно — на 35% увеличилась скорость работы. При этом трактор оказался довольно надежным и неприхотливым в эксплуатации.
Готовые тракторы на площадке ВгТЗ
В 1960 году ДТ-75 был рекомендован к серийному производству. Пока шла переналадка оборудования, Волгоградский тракторный завод начал собирать переходную модель — ДТ-54В с мотором и кабиной от нового трактора. Полноценное серийное производство ДТ-75 стартовало в декабре 1963 года.
МТЗ-50 и ДТ-75 в Венгрии
У сельских механизаторов новейший гусеничный трактор получил самые благожелательные отзывы. Он был поистине универсален: отлично справлялся с пахотной работой, легко агрегатировался с различным строительным оборудованием, орудиями и машинами (всего более 200 наименований).
В 1965 году трактор начал поставляться на экспорт. Он был востребован в странах СЭВ, на Кубе, в Азии и Африке. При этом объемы производства с каждым годом только возрастали, а в 1968 году ДТ-75 начал выпускать Павлодарский тракторный завод. Параллельно шла модернизация машины. Из существенных изменений: внедрение в 1967 году нового 90-сильного двигателя А-41 (модификация ДТ-75М), существенная модернизация ходовой части в 1969-м и кардинальное обновление дизайна в 1979 году, когда на трактор начали устанавливать новую ассиметричную кабину в современном прямолинейном дизайне.
В 1965 году трактор начал поставляться на экспорт. Он был востребован в странах СЭВ, на Кубе, в Азии и Африке. При этом объемы производства с каждым годом только возрастали, а в 1968 году ДТ-75 начал выпускать Павлодарский тракторный завод. Параллельно шла модернизация машины. Из существенных изменений: внедрение в 1967 году нового 90-сильного двигателя А-41 (модификация ДТ-75М), существенная модернизация ходовой части в 1969-м и кардинальное обновление дизайна в 1979 году, когда на трактор начали устанавливать новую ассиметричную кабину в современном прямолинейном дизайне.
ДТ-75М с новой кабиной и боковым расположением топливного бака
После распада СССР история ДТ-75 не закончилась. В середине 1990-х трактор примерил несколько различных моторов и получил множество модификаций — последняя ДТ-75Д выпускалась до 2009 года. В общей сложности ВгТЗ и ПТЗ выпустили 2 млн 741 тыс. тракторов. Сегодня Волгоградская тракторная компания выпускает преемника ДТ-75 под названием Агромаш-90.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но это только и всего
Мы любим свой ДТ и жить не можем без него,
В коллектор заливал солярку с газами родными выхлопными!" (с)