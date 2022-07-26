Заслуженный труженик: самый массовый гусеничный трактор СССР

У сельских механизаторов новейший гусеничный трактор получил самые благожелательные отзывы. Он был поистине универсален: отлично справлялся с пахотной работой, легко агрегатировался с различным строительным оборудованием, орудиями и машинами (всего более 200 наименований).



В 1965 году трактор начал поставляться на экспорт. Он был востребован в странах СЭВ, на Кубе, в Азии и Африке. При этом объемы производства с каждым годом только возрастали, а в 1968 году ДТ-75 начал выпускать Павлодарский тракторный завод. Параллельно шла модернизация машины. Из существенных изменений: внедрение в 1967 году нового 90-сильного двигателя А-41 (модификация ДТ-75М), существенная модернизация ходовой части в 1969-м и кардинальное обновление дизайна в 1979 году, когда на трактор начали устанавливать новую ассиметричную кабину в современном прямолинейном дизайне.