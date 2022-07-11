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Пуленепробиваемый Cadillac V8 Аль Капоне ищет нового владельца

Пуленепробиваемый Cadillac V8 Аль Капоне ищет нового владельца

Автор:
11 июля 2022 15:03
Сообщество : Автомир
Метки: #авто   Cadillac   Аль Капоне   автомир   автомобили   гангстеры   олдтаймер   ретро авто   
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Еще в 1928 году величайший гангстер всех времен заказал совершенно особенный Cadillac Town Sedan, чтобы чувствовать себя в максимальной безопасности.
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Источник:

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Метки: #авто   Cadillac   Аль Капоне   автомир   автомобили   гангстеры   олдтаймер   ретро авто   
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