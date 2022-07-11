Пуленепробиваемый Cadillac V8 Аль Капоне ищет нового владельца

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Еще в 1928 году величайший гангстер всех времен заказал совершенно особенный Cadillac Town Sedan, чтобы чувствовать себя в максимальной безопасности.
Автосалон Celebrity Cars из США продаёт Cadillac V8, выпущенный в 1928 году. Машина принадлежала легендарному гангстеру Аль Капоне и по его заказу получила бронезащиту. Автомобиль оценили в миллион долларов, но уже долго не могут найти покупателя.
Это криминальное досье Аль Капоне из федеральной тюрьмы США в Атланте, около 1932 года
В 1928 году Cadillac увеличил рабочий объём своего мотора V8 с 5,1 до 5,6 литра. Он работал в связке с трёхступенчатой механической коробкой передач. Точных сведений нет, но экземпляр Аль Капоне, возможно, имел форсированный двигатель, чтобы машина по минимуму потеряла в скорости и динамике из-за лишнего веса брони.
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Автомобиль получил бронированные стёкла задней полусферы. При этом стёкла в дверях сохранили возможность подниматься и опускаться. Заднее стекло было сделано откидывающимся, чтобы пассажиры могли вести на ходу огонь по преследователям.
Под кузовные панели поместили листы брони, обёрнутые в огнеупорный асбест. По указанным сведениям, дополнительная защита добавила машине 1360 килограммов массы.
Машину переделывали в небольшой частной мастерской. Легенда гласит, что Аль Капоне оплатил выставленный счёт в двойном размере. А в процессе работ автомобиль смотрел задней частью кузова вглубь сервиса, чтобы проходящие мимо не видели, что с ним делают.
После ареста Аль Капоне в 1929 году власти конфисковали два принадлежавших ему более статусных Кадиллака V16. А вот бронированный V8 выпал из их поля зрения. Десять лет назад машину перепродали за 341 000 долларов. Теперь владелец хочет выручить втрое больше.
Источник:
АНТИФИШКИ
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