Легенда советских полей: первый гусеничный сельскохозяйственный трактор ДТ-54

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В ноябре 1949 года на Сталинградском тракторном заводе (СТЗ) стартовало производство легендарного советского трактора — ДТ-54. Машина вышла настолько удачной, что ее выпускали три десятка лет, а общий тираж при этом составил без малого 1 млн экземпляров.
Разработка дизельных двигателей конструкторским коллективом СТЗ велась еще до начала войны. В середине 1930-х заводчане спроектировали и испытали дизельный двигатель 1-МД. Однако в то время советская промышленность была не готова к массовому производству топливной аппаратуры. Тем не менее даже во время войны, когда Харьковский и Сталинградский тракторные заводы были эвакуированы на Алтай, работа в этом направлении не останавливалась. На основе приобретенных наработок, конструкторы только что образованного Алтайского тракторного завода (АТЗ), в минимальные сроки разработали, и в 1944 году построили первый опытный образец дизельного гусеничного трактора ДТ-54.
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Первый товарный трактор завода СТЗ
Компоновка, конструкция рамы и ходовой части ДТ-54 была аналогична текущей модели АТЗ-НАТИ. Другими словами ДТ-54 имел переднее расположение двигателя, заднее расположение трансмиссии и ведущих колес. На переднем конце лонжеронной рамы находилась главная «изюминка» нового трактора — дизельный двигатель Д-54. Рядный четырехцилиндровый мотор с вихрекамерным смесеобразованием, рабочим объемом 7,5 л выдавал 54 л.с. По сравнению с карбюраторным мотором АТЗ-НАТИ, Д-54 имел куда более сложную систему питания на основе поршневого насоса с ручной помпой, двух топливных фильтров, топливного насоса высокого давления и штифтовых форсунок. Для увеличения ресурса двигателя, солярка проходила фильтрацию через фильтры грубой и тонкой очистки. Кроме того предусматривалась тройная очистка масла и входящего воздуха. В пару к мотору конструкторы разработали 5-скоростную механическую КП и 2-диапазонный ходоуменьшитель (устанавливался опционально).
Схема трактора
Дополнительные меры повышения надежности включали в себя внедрение в ходовую часть самоподжимных металлических уплотнений, исключавших попадание пыли в подшипники и другие трущиеся части. Кроме того специально для ДТ-54 была разработано более надежное и совершенное электрооборудование с возможностью подключения внешних приборов.
Пристальное внимание специалисты уделили комфорту работы трактористов. ДТ-54 оборудовался увеличенным топливным баком с мерной линейкой, пусковым двигателем ПД-10 и облегченным рулевым управлением. Кроме того трактор получил закрытую двухместную цельнометаллическую кабину с сиденьями с мягкой набивкой.
Пристальное внимание специалисты уделили комфорту работы трактористов. ДТ-54 оборудовался увеличенным топливным баком с мерной линейкой, пусковым двигателем ПД-10 и облегченным рулевым управлением. Кроме того трактор получил закрытую двухместную цельнометаллическую кабину с сиденьями с мягкой набивкой.
В зависимости от завода изготовителя, кабина трактора имела различное исполнение дверей. На данном тракторе производства ХТЗ, установлены сдвижные двери
ДТ-54А
Серийное производство ДТ-54 первым осуществил Харьковский тракторный завод (ХТЗ) в августе 1949 года. Сталинградский завод припозднился на два месяца, а в Рубцовске (АТЗ) выпуск трактора организовали только в июне 1952 года. В народном хозяйстве трактор оценили по достоинству. По сравнению с предшественником ДТ-54 имел куда более высокие тягово-скоростные характеристики и при этом был на 30-40% экономичнее. Кроме того трактор получился легче и дешевле АСХТЗ-НАТИ. Как следствие себестоимость работ на ДТ-54 оценивалась ниже почти на 30%.
ДТ-54 ХТЗ в работе
Среди трактористов и эксплуатационников новейший трактор завоевал большой авторитет. После устранения детских болезней к середине 1950-х, ДТ-54 считался самым надежным трактором СССР. Наработка его двигателя до капитального ремонта составляла около 4000 моточасов, что по тем временам являлось показателем очень приличным.
ДТ-54 являлся машиной крайне универсальной. На нем с равным успехом осуществлялась вспашка полей, мелиорация болот, строительство дорог, торфозаготовка и т.д. Вдобавок на базе 54-го было создано несколько модификаций, в том числе газогенераторная (ГБ-58), болотоходная (ДТ-55) и электрическая версии (ХТЗ-12). Трактор выпускался массово на всех трех заводах: на ХТЗ до 1961 года, на ВгТЗ (бывший СТЗ) до 1962 года, а на АТЗ вплоть до 1979 года. Всего за это время заводы собрали 957900 экземпляров.
ДТ-54 являлся машиной крайне универсальной. На нем с равным успехом осуществлялась вспашка полей, мелиорация болот, строительство дорог, торфозаготовка и т.д. Вдобавок на базе 54-го было создано несколько модификаций, в том числе газогенераторная (ГБ-58), болотоходная (ДТ-55) и электрическая версии (ХТЗ-12). Трактор выпускался массово на всех трех заводах: на ХТЗ до 1961 года, на ВгТЗ (бывший СТЗ) до 1962 года, а на АТЗ вплоть до 1979 года. Всего за это время заводы собрали 957900 экземпляров.
Источник:
АНТИФИШКИ
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