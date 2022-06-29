Легенда советских полей: первый гусеничный сельскохозяйственный трактор ДТ-54

Среди трактористов и эксплуатационников новейший трактор завоевал большой авторитет. После устранения детских болезней к середине 1950-х, ДТ-54 считался самым надежным трактором СССР. Наработка его двигателя до капитального ремонта составляла около 4000 моточасов, что по тем временам являлось показателем очень приличным.



ДТ-54 являлся машиной крайне универсальной. На нем с равным успехом осуществлялась вспашка полей, мелиорация болот, строительство дорог, торфозаготовка и т.д. Вдобавок на базе 54-го было создано несколько модификаций, в том числе газогенераторная (ГБ-58), болотоходная (ДТ-55) и электрическая версии (ХТЗ-12). Трактор выпускался массово на всех трех заводах: на ХТЗ до 1961 года, на ВгТЗ (бывший СТЗ) до 1962 года, а на АТЗ вплоть до 1979 года. Всего за это время заводы собрали 957900 экземпляров.