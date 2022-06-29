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Легенда советских полей: первый гусеничный сельскохозяйственный трактор ДТ-54

Легенда советских полей: первый гусеничный сельскохозяйственный трактор ДТ-54

Автор:
29 июня 2022 08:01
Сообщество : Автомир
Метки: ДТ-54   авто   автомир   автомобили   ретро техника   сельхозтехника   трактор   
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В ноябре 1949 года на Сталинградском тракторном заводе (СТЗ) стартовало производство легендарного советского трактора — ДТ-54. Машина вышла настолько удачной, что ее выпускали три десятка лет, а общий тираж при этом составил без малого 1 млн экземпляров.
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Источник:

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Метки: ДТ-54   авто   автомир   автомобили   ретро техника   сельхозтехника   трактор   
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2  комментария
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2k
Алексей Час назад
Первый гусеничный сельскохозяйственный трактор??? Да неужто!!!

А как же СХТЗ-НАТИ (СТЗ-3) (выпущено 190000 шт.)? С-60 и С-65 "Сталинец"? И многие другие?
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Сибиряк Час назад
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