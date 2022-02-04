FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 9108 постов • 760 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Недорогой классический Porsche, на котором можно пахать землю

Недорогой классический Porsche, на котором можно пахать землю (20 фото)

Автор:
04 февраля 2022 14:35
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   ретро техника   трактор   
330
20
Отреставрированный ретро-трактор Porsche-Diesel 218/H Standard 1959 года выпуска будет выставлен на аукционе Artcurial в марте в Париже.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Porsche   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   ретро техника   трактор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Ваня Час назад
на таком и в соседнюю деревню к девкам не стыдно будет прокатиться!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Стебан Шутник 15 минут назад
Подкатываешь на таком к ночному клубу...
Все девки твои.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Максим 2 часа назад
Хм, кабриолет на механике? Здорово!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей Дизельный английский трактор ВМС Mini с регулировкой колеи передних колёс Дизельный английский трактор ВМС Mini с регулировкой колеи передних колёс Уникальный Porsche 959 Komfort, заказанный королевской семьей Катара в 1989 году Уникальный Porsche 959 Komfort, заказанный королевской семьей Катара в 1989 году На продажу выставили разбитый Porsche Carrera GT: повреждения суперкара не кажутся слишком серьезными На продажу выставили разбитый Porsche Carrera GT: повреждения суперкара не кажутся слишком... Каким был трактор для сбора кофе: единстенный уцелевший Coffee Train от Porsche Каким был трактор для сбора кофе: единстенный уцелевший Coffee Train от Porsche Редкий Porsche 356C пробуждается после 44-летнего сна и отправляется на аукцион Редкий Porsche 356C пробуждается после 44-летнего сна и отправляется на аукцион
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

344191



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
49
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
20 компаний, которые приняли очень неудачные решения
2
132
20 компаний, которые приняли очень неудачные решения
Набирающие популярность в сообществах
Сколько стоят знаменитости?
0
17
Сколько стоят знаменитости?
Один из банков России начал эксперимент с 4-дневной рабочей неделей, а чего боятся остальные?
0
55
Один из банков России начал эксперимент с 4-дневной рабочей неделей, а чего боятся...
Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей
Русская девушка стала стюардессой на яхте и раскрыла детали жизни богачей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Максимальный уровень сложности
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#ватермарк#история#полиция#Приколы#автомобили#Москва#мошенники#школа
#фото#интересно#кино#дтп#подборка#автомир#СССР#девушки#США#фотографии
#прикол#животные#люди#интересное#аварии#Разное#авто аварии#картинки#фильм#Ynews

На что жалуетесь?

Вернуться