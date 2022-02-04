Недорогой классический Porsche, на котором можно пахать землю

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Отреставрированный ретро-трактор Porsche-Diesel 218/H Standard 1959 года выпуска будет выставлен на аукционе Artcurial в марте в Париже.
На аукционе Artcurial, который состоится 18 марта в Париже, будет выставлен на торги трактор Porsche-Diesel 218/H Standard, выпускавшийся с 1957 по 1963 год. Отреставрированный экземпляр, собранный в 1959 году, рассчитывают продать за 15–25 тысяч евро (1,34–2,23 миллиона рублей) — примерно столько же в России стоит новый кроссовер Skoda Karoq. 63‑летний Porsche продают без резерва.
Трактор был зарегистрирован в Эне (восточный департамент Франции) 5 июня 1959 года. Первая смена владельцев состоялась в феврале 1970 года, вторая — в 1996‑м, сразу после масштабной реставрации.
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Сейчас трактор пребывает в отличном состоянии: у него новая проводка, шланги, шины. Все механические компоненты отлично работают. Несмотря на возраст, машина готова трудиться в полях.
Трактор оснащён опциональной трёхточечной сцепкой, позволяющей крепить навесное оборудование массой до 550 килограммов, а также располагает дополнительным местом на левом заднем крыле — может использоваться как пассажирское кресло или как столик для обеда в поле. Корпус окрашен в традиционный для модели красный цвет Karmin.
Porsche 218 оснащался двухцилиндровым четырёхпоршневым двигателем воздушного охлаждения, который работал на дизельном топливе и развивал 25 лошадиных сил при 2000 об/мин и 91,2 Нм при 1800 об/мин. Коробка передач — механическая, шестиступенчатая.
Модель Porsche-Diesel 218 Standard стала наследницей другого успешного трактора Porsche — 208. 218 Standard предлагался в четырёх исполнениях, которые отличались декоративными элементами, шириной колёсной базы и некоторыми механическими особенностями.
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