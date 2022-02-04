Недорогой классический Porsche, на котором можно пахать землю

Трактор оснащён опциональной трёхточечной сцепкой, позволяющей крепить навесное оборудование массой до 550 килограммов, а также располагает дополнительным местом на левом заднем крыле — может использоваться как пассажирское кресло или как столик для обеда в поле. Корпус окрашен в традиционный для модели красный цвет Karmin.