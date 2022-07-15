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Вот это вышел погулять: наезд на ребёнка в одном из дворов Уфы

Вот это вышел погулять: наезд на ребёнка в одном из дворов Уфы

Автор:
15 июля 2022 13:31
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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20-летний уфимец за рулем «Гранты», сбил семилетнего мальчика, когда тот вышел из подъезда и побежал к детской площадке.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дети   дтп   пешехода сбили   
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10  комментариев
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1k
Kariya 2 часа назад
Во дворах ездят в два раза медленнее чем ехал этот, как раз потому что это двор и там мелкотня постоянно телепортируется словно из ниоткуда! Да и не только она.
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77
Человек Наблюдающий 19 минут назад
Х ера се он летел во дворе около детской площадки. Мудила.
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1k
Helimen Час назад
Лично для себя определил, что скорость во дворах не более 20 км/ч. Не везде есть знаки, определяющие ЖИЛУЮ ЗОНУ. Судя по видео, скорость гранты была 40-50 км/ч.
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3k
Babangdida 2 часа назад
Во дворе вообще не должно быть машин! Нечего парковку под окнами спальни устраивать. В Польше, по большей части успели нормально организовать спальные районы. В Чехии тоже. Про екс-ГДР вообще (там где турков нет)! Почему у нас нельзя? Места хватит на тысячелетие вперёд. Зачем селится (тем более за свой счёт) в человейниках, чтобы потом мучатся с транспортом, соседями и переживать за детей, своих и чужих?
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77
Человек Наблюдающий Babangdida 17 минут назад
Мы не польше и не в прочих . А по сему будьте добры приспособиться к текущим реалиям, а не глазеть на гнилой запад. Это же дети вы что товарищ?
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16k
Анатолий Соколов 2 часа назад
на гранте гонщик слепошарый ... пацан обошёл припаркованные машины, а не полез в щель между ними, то есть его было видно с достаточно большой дистанции ... ну и плюс судя по торможению - водятел километров сорок по двору ехал ...
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Все таки дворы без машин, самое верное решение.
У меня в доме долго обсуждали парковку. В итоге победил здравый смысл, теперь скамейки и две детские площадки и никакого страха у родителей, что случится нечто подобное.
Сам автомобилист. Но не считаю, что парковка необходима именно во дворе.
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79
eutace 2 часа назад
по двору нужно двигаться крадучись, чтобы можно было остановится в таких случаях без последствий, двор всё таки, а дети есть дети
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