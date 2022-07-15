Вот это вышел погулять: наезд на ребёнка в одном из дворов Уфы

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20-летний уфимец за рулем «Гранты», сбил семилетнего мальчика, когда тот вышел из подъезда и побежал к детской площадке.
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АНТИФИШКИ
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У меня в доме долго обсуждали парковку. В итоге победил здравый смысл, теперь скамейки и две детские площадки и никакого страха у родителей, что случится нечто подобное.
Сам автомобилист. Но не считаю, что парковка необходима именно во дворе.