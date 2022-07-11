Бравый электросамокатчик на встречной полосе

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Взгляните на краснодарского электросамокатчика для которого ПДД не писаны. И как он только дожил до таких лет!?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Раньше у него самоката не было.
Долбо.б, но даже этого мало.
Ты умна, я деб.л - это точно.
Жизнь моя - будет сильно короче.