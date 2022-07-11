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Бравый электросамокатчик на встречной полосе

Бравый электросамокатчик на встречной полосе

Автор:
11 июля 2022 13:54
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   встречка   встречная полоса   дтп   самокат   электросамокат   
505
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Взгляните на краснодарского электросамокатчика для которого ПДД не писаны. И как он только дожил до таких лет!?

Источник:

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Метки: авто   видео   встречка   встречная полоса   дтп   самокат   электросамокат   
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15  комментариев
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1k
Денис Ануфриев 2 часа назад
к парню своему катит
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1k
Alexander 15 минут назад
Маклауд из клана Маклаудов ? ))
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15k
ВОВЧЕГ 16 минут назад
Д-дебил!
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801
Просто прохожий 21 минуту назад
Так ждал что концовка ролика будет удачной, что будет кровавое месиво на лобешнике автобуса или камаза. Жаль потерянного времени.
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2k
Роман Полчаса назад
"И как он только дожил до таких лет!?"
Раньше у него самоката не было.
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46k
dima423 Полчаса назад
сука гребаный суицидник... но за эту тварь ведь еще придется платить если не дай бог не насмерть собьешь
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255
дмитрий Полчаса назад
что он вообще на дороге делает!?(мат)
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7k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
А сидеть за этого дебила кому-то как за полноценного придется.
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2k
Feathery 2 часа назад
Слабоумие и отв... пожалуй, всё!
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359
begbie Feathery 47 минут назад
Слабоумие и слабоумие.
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653
Kanifolkin 2 часа назад
Долбо.б, ты меня называла.
Долбо.б, но даже этого мало.
Ты умна, я деб.л - это точно.
Жизнь моя - будет сильно короче.

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25k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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542
HalloFreeSpace 2 часа назад
ума палата ...
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4k
A 2 часа назад
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