Похорошевший: найденный в Чили редчайший РАФ частично восстановили

До того момента считалось, что ни одного «живого» экземпляра до наших дней не дошло, поэтому внезапно обнаружившийся за океаном образец стал настоящей сенсацией для ценителей советской автоистории.



Буквально через пару недель после находки в Сети появились более подробные фотографии микроавтобуса, на которых можно было рассмотреть его со всех сторон и даже заглянуть в салон.



Спустя два года пришло еще одно радостное известие — редчайший микроавтобус выкуплен одним из прибалтийских автоколлекционеров и доставлен на родину, где его ждала реставрация.