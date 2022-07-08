Похорошевший: найденный в Чили редчайший РАФ частично восстановили

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С 2019 года мы наблюдаем удивительную историю одного очень редкого автомобиля советских времён. В ноябре появилась информация о том, что где-то в Чили нашли и выставили на продажу ранний РАФ-977 «Латвия». И вот теперь появились очередные подробности о проекте.
До того момента считалось, что ни одного «живого» экземпляра до наших дней не дошло, поэтому внезапно обнаружившийся за океаном образец стал настоящей сенсацией для ценителей советской автоистории.
Буквально через пару недель после находки в Сети появились более подробные фотографии микроавтобуса, на которых можно было рассмотреть его со всех сторон и даже заглянуть в салон.
Спустя два года пришло еще одно радостное известие — редчайший микроавтобус выкуплен одним из прибалтийских автоколлекционеров и доставлен на родину, где его ждала реставрация.
Буквально через пару недель после находки в Сети появились более подробные фотографии микроавтобуса, на которых можно было рассмотреть его со всех сторон и даже заглянуть в салон.
Спустя два года пришло еще одно радостное известие — редчайший микроавтобус выкуплен одним из прибалтийских автоколлекционеров и доставлен на родину, где его ждала реставрация.
И вот, наконец-то, чилийский РАФ показали в частично восстановленном состоянии. Для него изготовили решётку радиатора, повторяющую оригинальную, заменили колёса, поставили правильные бамперы, а также отремонтировали отколовшуюся надпись «Латвия» и заменили задние фонари.
Судя по всему, кузов решили не трогать, сохранив его в том виде, в котором он дошёл до наших дней. Думаем, это правильное решение, ведь каждая вмятина и царапинка на нём — это история.
Теперь РАФ займёт своё почётное место в экспозиции филиала Мотор-музея в Бауске — там уже собралась большая коллекция редких РАФов.
Судя по всему, кузов решили не трогать, сохранив его в том виде, в котором он дошёл до наших дней. Думаем, это правильное решение, ведь каждая вмятина и царапинка на нём — это история.
Теперь РАФ займёт своё почётное место в экспозиции филиала Мотор-музея в Бауске — там уже собралась большая коллекция редких РАФов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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