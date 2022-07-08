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Похорошевший: найденный в Чили редчайший РАФ частично восстановили

Похорошевший: найденный в Чили редчайший РАФ частично восстановили

Автор:
08 июля 2022 08:40
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   микроавтобус   олдтаймер   раф   ретро авто   
629
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С 2019 года мы наблюдаем удивительную историю одного очень редкого автомобиля советских времён. В ноябре появилась информация о том, что где-то в Чили нашли и выставили на продажу ранний РАФ-977 «Латвия». И вот теперь появились очередные подробности о проекте.

Источник:

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Метки: авто   автомир   автомобили   микроавтобус   олдтаймер   раф   ретро авто   
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3  комментария
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584
HalloFreeSpace 2 часа назад
а зачем он нужен ?
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875
Nick 8 минут назад
а Латвию уже восстановили ?
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976
Шурман Час назад
Старая новость , его уже в Латвию перегнали и кажется восстановили .
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