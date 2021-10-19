Ранний РАФ-977, которых больше не осталось, спустя 60 лет вернулся на родную землю из Чили

Технически РАФ-977 во многом повторяет ГАЗ-21, так что проблем с заменой американских агрегатов на советские быть не должно. Однако микроавтобус в любом случае ждёт длительная реставрация прежде чем РАФ с удивительной судьбой снова сможет выехать на улицы Риги.