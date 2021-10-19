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Ранний РАФ-977, которых больше не осталось, спустя 60 лет вернулся на родную землю из Чили

Ранний РАФ-977, которых больше не осталось, спустя 60 лет вернулся на родную землю из Чили (7 фото)

Автор:
19 октября 2021 14:35
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   микроавтобус   олдтаймер   раф   ретро авто   
347
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Обнаруженный в Чили в 2020 году советский микроавтобус РАФ-977 первой серии переправили на родину, в Латвию. Об этом сообщил клуб фанатов марки RAF Reunion.
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Метки: авто   автомир   автомобили   микроавтобус   олдтаймер   раф   ретро авто   
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Ruk Час назад
занесло его однако! у латышей уже есть один такой
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21k
Inter 41 минуту назад
рафик ни учом ни уиноуат
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6k
Sterling Malory Archer Час назад
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