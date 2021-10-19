Ранний РАФ-977, которых больше не осталось, спустя 60 лет вернулся на родную землю из Чили

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Обнаруженный в Чили в 2020 году советский микроавтобус РАФ-977 первой серии переправили на родину, в Латвию. Об этом сообщил клуб фанатов марки RAF Reunion.
Прошлый владелец РАФ-977 выставил минивэн на продажу через сайт чилийских бесплатных объявлений весной 2020 года. За 60-летний автомобиль не на ходу хотели выручить 800 тысяч чилийских песо (около 930 долларов или 70 тысяч рублей по тогдашнему курсу). Хозяин и не подозревал, что его машина представляет коллекционную ценность.
Хотя РАФ-977 не на ходу, под капотом американский двигатель Chrysler, передняя панель взята у Chevrolet, а фонари неоригинальные, общее состояние автомобиля неплохое. Сквозной коррозии нет, сохранились заводские стёкла и шильдики. Основа для реставрации отличная, учитывая низкую цену и редкость автомобиля как такового.
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Технически РАФ-977 во многом повторяет ГАЗ-21, так что проблем с заменой американских агрегатов на советские быть не должно. Однако микроавтобус в любом случае ждёт длительная реставрация прежде чем РАФ с удивительной судьбой снова сможет выехать на улицы Риги.
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