ДТП с велосипедистом в центре Новосибирска

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В Центральном районе Новосибирска 45-летний водитель Volkswagen Polo сбил 31-летнего велосипедиста. От удара наездник подлетел в воздух.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Велосипедист аварии авто авто аварии видео дтп хруст
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