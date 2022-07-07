ДТП с велосипедистом в центре Новосибирска

Летняя распродажа Roidmi EVE Plus - робота, который убирает не только за вами, но и за собой

Сезон закрыт: мотоциклист и его пассажирка получили травмы в ДТП с легковушкой в Ижевске

Мототрюкач подбил своего собрата в Красноярске

Мотоциклист врезался в «Ладу»: курьезное ДТП из Северодвинска

Авария дня. В Нижнем Тагиле велосипедист проехал на «красный» и попал под машину

Травматичное сальто мотоциклиста из Улан-Удэ