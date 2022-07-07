FISHKINET
Сообщество Аварии 5718 постов • 507 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
ДТП с велосипедистом в центре Новосибирска

ДТП с велосипедистом в центре Новосибирска

Автор:
07 июля 2022 12:22
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   хруст   
383
1
1
В Центральном районе Новосибирска 45-летний водитель Volkswagen Polo сбил 31-летнего велосипедиста. От удара наездник подлетел в воздух.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   хруст   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
V2.Smirnov 2 часа назад
Редкий идиотизм. Я уже даже не говорю про ПДД - но ему же белый весь обзор загораживал! Как можно вслепую так поворачивать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Hunson Abadeer 2 минуты назад
Ну и вот на фиг было по диагонали ехать... пипец...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
171
ghor 12 минут назад
Сын не давно купил велосипед. Сам он уже взрослый, последний раз на велосипеде ездил, наверное лет в 10-11. Спрашиваю: - "Ты хоть правила почитал?" В ответ: - "Пап, что ты меня учишь?!" А, я на 100% уверен, ни хрена он правил не знает. Я в своё время до армии с велика не слезал, так нас в школе правилам учили. Даже на права сдавали кто хотел (на велосипеде после 14 лет разрешалось ездить по дорогам). Сейчас еду за рулём, вижу велосипедиста... И хрен знает, что от него ожидать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Трям 19 минут назад
Этого петуха еще переехать надо пару раз!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Inter 36 минут назад
ему запрещено поворачивать так
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
GROMOZEKA 2 часа назад
Какого хе а ты на велосипеде лезешь в центр перекрестка?
Отрыжка тупая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

350809



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 лживых новостей, которые разносятся по сети и засоряют наш мозг
20 лживых новостей, которые разносятся по сети и засоряют наш мозг
Нетипичная драматическая роль Евгения Леонова, которая оставила след на его карьере
Нетипичная драматическая роль Евгения Леонова, которая оставила след на его карьере
События на Украине 6- 7 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 6- 7 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Зачем при СССР двери оббивали дерматином?
Зачем при СССР двери оббивали дерматином?
Страдания и креатив человечества до изобретения туалетной бумаги
Страдания и креатив человечества до изобретения туалетной бумаги
Российские фильмы о людях, которые нашли свое признание
Российские фильмы о людях, которые нашли свое признание
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Миндальная связь

Лучшие демотиваторы
История о том, как у меня отжимали ПК

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#в мире#картинки#Россия#новости#удивительно#милота#подборка
#Юмор#интересно#забавно#Разное#автомир#дтп#сатира#природа#смешно#конфликт
#прикол#факты#люди#автомобили#история#кино#США#знаменитости#Ynews#аварии
Летняя распродажа Roidmi EVE Plus - робота, который убирает не только за вами, но и за собой Летняя распродажа Roidmi EVE Plus - робота, который убирает не только за вами, но и за собой Сезон закрыт: мотоциклист и его пассажирка получили травмы в ДТП с легковушкой в Ижевске Сезон закрыт: мотоциклист и его пассажирка получили травмы в ДТП с легковушкой в Ижевске Мототрюкач подбил своего собрата в Красноярске Мототрюкач подбил своего собрата в Красноярске Мотоциклист врезался в «Ладу»: курьезное ДТП из Северодвинска Мотоциклист врезался в «Ладу»: курьезное ДТП из Северодвинска Авария дня. В Нижнем Тагиле велосипедист проехал на «красный» и попал под машину Авария дня. В Нижнем Тагиле велосипедист проехал на «красный» и попал под машину Травматичное сальто мотоциклиста из Улан-Удэ Травматичное сальто мотоциклиста из Улан-Удэ

На что жалуетесь?

Вернуться