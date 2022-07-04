Нарушительница спокойствия: в Новосибирске нетрезвая женщина на квадроцикле гоняла по детской площадке

Назира Баринова пишет: "Её отпустили и она лишена 2 раза прав на данный момент и штраф есть 30 тысяч, она уже так 2 года ездит и еще катает чужих детей в таком состоянии, и вечно ездит пьяная и с бутылкой пива, сколько раз вызывали ДПС отпускали, раз забрали квадрик, но на следующей день всё тоже самое, и её почему-то не садят на 15 суток, уже столько заявлений писали, она в этот день чуть четверых детей не сбила, мы написали заявление, но нам ответили наезда не было по идеи она не нарушила закон, мы уже не знаем что с ней делать, ни прав ни документов на квадрик нету."

2022-07-04T14:01:14+03:00