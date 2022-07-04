Нарушительница спокойствия: в Новосибирске нетрезвая женщина на квадроцикле гоняла по детской площадке

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В Первомайском районе Новосибирска нетрезвая женщина на квадроцикле заехала на детскую площадку и чуть не сбила ребёнка. Нарушительницу спокойствия задержали местные жители.
– По данному факту, женщина водитель привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с КОАП РФ не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей.), – сообщает Отделение пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по городу Новосибирску.
Назира Баринова пишет: "Её отпустили и она лишена 2 раза прав на данный момент и штраф есть 30 тысяч, она уже так 2 года ездит и еще катает чужих детей в таком состоянии, и вечно ездит пьяная и с бутылкой пива, сколько раз вызывали ДПС отпускали, раз забрали квадрик, но на следующей день всё тоже самое, и её почему-то не садят на 15 суток, уже столько заявлений писали, она в этот день чуть четверых детей не сбила, мы написали заявление, но нам ответили наезда не было по идеи она не нарушила закон, мы уже не знаем что с ней делать, ни прав ни документов на квадрик нету."
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп квадроцикл
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пффф....надо было в заяве написать, что орала антивоенные лозунги и распространяла фейки про армию - тогда пятнашка засветила бы. И не суток, а лет. За детей можно было бы не волноваться.