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Нарушительница спокойствия: в Новосибирске нетрезвая женщина на квадроцикле гоняла по детской площадке

Нарушительница спокойствия: в Новосибирске нетрезвая женщина на квадроцикле гоняла по детской площадке

Автор:
04 июля 2022 14:01
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   квадроцикл   
699
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В Первомайском районе Новосибирска нетрезвая женщина на квадроцикле заехала на детскую площадку и чуть не сбила ребёнка. Нарушительницу спокойствия задержали местные жители.

Источник:

АНТИФИШКИ
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9  комментариев
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7k
Борис Карабанов 4 часа назад
"Вот, убьют, тогда приходите."
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2k
Pravda 54 минуты назад
А менты ни законов не знают, ни как их применять не знают.
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−122
Thomsen 3 часа назад
<и её почему-то не садят на 15 суток>

пффф....надо было в заяве написать, что орала антивоенные лозунги и распространяла фейки про армию - тогда пятнашка засветила бы. И не суток, а лет. За детей можно было бы не волноваться.
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336
vipilshik Thomsen 50 минут назад
А на квадрике написать фамилию одного заключённого.
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542
HalloFreeSpace 4 часа назад
что интересного ездить на квадрике по дворам ?
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14k
Александр 4 часа назад
Зачем было кидаться на неё? Есть телефон, вызывай ментов.
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356k
Кот шашлык 4 часа назад
Наталья Коробицына https://vk.com/id26340273
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