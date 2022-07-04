В Лесосибирске пьяный парень на «Жигулях» насмерть сбил подростка

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18-летний пьяный парень на ВАЗе районе школы №6 сбил 15-летнего мальчика. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.
18-летний водитель оказался без прав и пьян. Автомобиль он приобрел всего несколько дней назад.
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А ведь родители урода будут молить о прощении, ребёнок ведь ещё! Зачем жизнь портить?!
Общество должно защищаться от таких сволочей. И изолировать их.