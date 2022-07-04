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В Лесосибирске пьяный парень на «Жигулях» насмерть сбил подростка

В Лесосибирске пьяный парень на «Жигулях» насмерть сбил подростка

Автор:
04 июля 2022 11:53
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем. пешехода сбили   смертельное дтп   
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18-летний пьяный парень на ВАЗе районе школы №6 сбил 15-летнего мальчика. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем. пешехода сбили   смертельное дтп   
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9  комментариев
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102
Владимир Е Час назад
выпил - сиди дома.. откуда берутся такие уе бки... в нулевых мало презервативов было?...
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3k
Motorola 19 минут назад
Мразь , к Ефремову его
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269
ilavev 20 минут назад
Ппц. бедный пацан, могло просто отбросить, скорость не очень большая была, выжил бы, но затянуло под машину. Такое в адок прятать надо!
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21k
Serg2001 Полчаса назад
Он же ни одного шанса выжить пацану не оставил, сука... (
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8k
Б.Касторский 39 минут назад
Чего не понять, так это пьяной бравады. И тем более оправданий, дескать, выпил и так получилось.
А ведь родители урода будут молить о прощении, ребёнок ведь ещё! Зачем жизнь портить?!
Общество должно защищаться от таких сволочей. И изолировать их.
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3k
Владимир Час назад
интересно-а кого это горе так насмешило?
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3k
Владимир Час назад
у.е.б.а.н...
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537
HalloFreeSpace Час назад
жесть ...
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11k
P.F. Час назад
Вот так шел пацан, никого не трогал, и тут в тебя прилетает 18-летний имбецил на шахе... За что? Терпенья и сил моральных родителям пережить такое горе!
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