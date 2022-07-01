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Возвращение «Кентавра»: коллекционер из Иваново восстановил редкий отечественный внедорожник

Возвращение «Кентавра»: коллекционер из Иваново восстановил редкий отечественный внедорожник

Автор:
01 июля 2022 10:01
Сообщество : Автомир
Метки: Кентавр   Кентавр-2160   авто   автомир   автомобили   редкие автомобили   
623
25
Это единственный сохранившийся до наших дней экземпляр внедорожника Кентавр-2160, а всего в 90-е было выпущено лишь 5 прототипов.
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Источник:

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Метки: Кентавр   Кентавр-2160   авто   автомир   автомобили   редкие автомобили   
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7  комментариев
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10k
Клёст 3 часа назад
В пластиковом кузове, на агрегатах Нивы?Он рамный что-ли?
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6k
Роман Полчаса назад
Ну во всяком случае внешне весьма симпатичен для своего времени.
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−173
Thomsen 2 часа назад
<Параллельно, кстати, Алексей реставрировал первый из выпущенных образцов Рейнджера и две мотоколяски Кинешма.....хочет найти и восстановить автобус Родник, мелкосерийно выпускавшийся в городе Родники Ивановской области>

Интересное хобби у мужика. Рейнджер, как понимаю, не фордовский, а автокамовский, родом из Н.Челнов который?
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2k
Денис 2 часа назад
О вкусах не спорят, но как по мне-довольно симпатичный легкий внедорожник, даже сегодня не выглядящий слишком архаичным и устаревшим. Выпускайся он по нормальной цене-наверняка бы имел спрос.
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972
Шурман 4 часа назад
Судя по формам и салону его дизайн создавал школьник примерно 3-5 класса , я в 80тых такие машины рисовал :)
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