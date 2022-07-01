Возвращение «Кентавра»: коллекционер из Иваново восстановил редкий отечественный внедорожник

Кентавр-2160 создавался в начале 1990-х годов в НАМИ, по коммерческому контракту с шуйской фирмой «АвтоТеза». Которая, в свою очередь, состояла из людей, ранее пытавшихся запустить в Шуе производство внедорожника Автокам Рейнджер. С Рейнджером не очень получилось, и учредители «АвтоТезы» заказали в НАМИ разработку оригинального автомобиля с пластиковым кузовом на агрегатах Нивы. Главным конструктором проекта стал Александр Миронов, а дизайн сделал Алексей Пономарев. Предполагалось, что на заводе «АвтоТезы» будут собирать 5 тысяч Кентавров в год, а первые машины уйдут в НАМИ в качестве оплаты работы участникам конструкторского коллектива.