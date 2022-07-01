Возвращение «Кентавра»: коллекционер из Иваново восстановил редкий отечественный внедорожник

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Это единственный сохранившийся до наших дней экземпляр внедорожника Кентавр-2160, а всего в 90-е было выпущено лишь 5 прототипов.
Кентавр-2160 внедорожник планировавшийся к производству в начале 90-х годов в Иваново. Это единственный существующий в настоящее время экземпляр Кентавра.
Автомобиль восстановлен коллекционером из Иваново Алексеем Бугровым. Ему удалось собрать все, что осталось от проекта «Кентавр» — кузова и их фрагменты, кое-какие детали. Работа по восстановлению велась два года. Завтра — первый публичный показ этой мало кому известной машины.
Автомобиль восстановлен коллекционером из Иваново Алексеем Бугровым. Ему удалось собрать все, что осталось от проекта «Кентавр» — кузова и их фрагменты, кое-какие детали. Работа по восстановлению велась два года. Завтра — первый публичный показ этой мало кому известной машины.
Кентавр-2160 создавался в начале 1990-х годов в НАМИ, по коммерческому контракту с шуйской фирмой «АвтоТеза». Которая, в свою очередь, состояла из людей, ранее пытавшихся запустить в Шуе производство внедорожника Автокам Рейнджер. С Рейнджером не очень получилось, и учредители «АвтоТезы» заказали в НАМИ разработку оригинального автомобиля с пластиковым кузовом на агрегатах Нивы. Главным конструктором проекта стал Александр Миронов, а дизайн сделал Алексей Пономарев. Предполагалось, что на заводе «АвтоТезы» будут собирать 5 тысяч Кентавров в год, а первые машины уйдут в НАМИ в качестве оплаты работы участникам конструкторского коллектива.
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Собрали пять автомобилей, показали на «Автосалоне-94» в Москве, прошли первый этап сертификационных испытаний на полигоне в Дмитрове. В целом машина показала себе очень неплохо, но нуждалась в точечных доработках. Именно на этом этапе у «АвтоТезы» возникли финансовые проблемы. И проект пришлось закрыть. Потом многие годы о Кентавре ничего слышно не было, пока в одной ивановской газете не появилась фотография «живого» автомобиля. Оказалось, им владеет местный пенсионер, бывший милиционер.
Автор этих строк в 1994 году был знаком с создателями Кентавра и поездил на одном из первых экземпляров. Поэтому после появления информации о сохранившейся машине сделал небольшое историческое расследование, обнаружив все сохранившиеся кузова. Их-то и приобрел впоследствии Алексей Бугров, который смог полноценно восстановить первый автомобиль и заложить сборку второго. Любопытно, что собранную по крупицам информацию по Кентавру Алексею подарила… семья на день рождения: сын Андрей и жена Марина фактически предопределили спасение главой семьи автомобиля Кентавр. Параллельно, кстати, Алексей реставрировал первый из выпущенных образцов Рейнджера и две мотоколяски Кинешма.
Алексей восстанавливает автомобили на собственные средства, для личной коллекции. Над Кентавром кроме него работали два человека. Процесс растянулся на два года потому, что искали недостающие детали, долго подбирали стекла и уплотнители, реанимировали агрегаты. Несмотря на то, что Кентавр построен на агрегатной платформе Нивы, Алексей отмел соблазн использовать современные запчасти. И пошел по бескомпромиссному пути оживления старых, аутентичных агрегатов, изначально установленных в машине. Только в отношении сидений пришлось «дать слабину»: старые «нивовские» показались очень неудобными, и установили кресла нового образца, уже от современной модификации Niva Legend.
Теперь Алексей Бугров хочет найти и восстановить автобус Родник, мелкосерийно выпускавшийся в городе Родники Ивановской области. И даже трактор ЛМЗ от Лежневского машиностроительного завода (Лежнево — это такой райцентр в Ивановской области). Таким образом, коллекция образцов ивановского машиностроения будет законченной.
Источник:
АНТИФИШКИ
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