Наводнение в Майами уничтожило коллекцию экзотических автомобилей стоимостью в миллионы долларов

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Сильные штормы пронеслись по Флориде в начале этого месяца. Они вызвали наводнения в штате, в том числе в Майами, откуда появилась видеозапись из гаража, в котором хранилась чрезвычайно дорогая коллекция крутых автомобилей.
Оператор показывает коллекцию суперкаров и роскошных автомобилей, явно поврежденных водой. Видео начинается с насоса, который, вероятно, все еще откачивает воду из гаража, в котором есть два Rolls-Royce Cullinan, Corvette Z06, Ferrari 488 Pista Spider, SF90 и Mercedes-AMG GT Black Series и даже недорогой Plymouth Prowler.
Степень ущерба неясна, но ситуация выглядит довольно плачевно. С грязью на всех машинах и обломками на полу гаража кажется, что затопление было довольно обширным.
Можно с уверенностью сказать, что это довольно мрачное зрелище
Источник:
АНТИФИШКИ
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