Наводнение в Майами уничтожило коллекцию экзотических автомобилей стоимостью в миллионы долларов

Оператор показывает коллекцию суперкаров и роскошных автомобилей, явно поврежденных водой. Видео начинается с насоса, который, вероятно, все еще откачивает воду из гаража, в котором есть два Rolls-Royce Cullinan, Corvette Z06, Ferrari 488 Pista Spider, SF90 и Mercedes-AMG GT Black Series и даже недорогой Plymouth Prowler.