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Наводнение в Майами уничтожило коллекцию экзотических автомобилей стоимостью в миллионы долларов

Наводнение в Майами уничтожило коллекцию экзотических автомобилей стоимостью в миллионы долларов

Автор:
22 июня 2022 09:56
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   коллекция автомобилей   майами   наводнение   потоп   суперкар   
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Сильные штормы пронеслись по Флориде в начале этого месяца. Они вызвали наводнения в штате, в том числе в Майами, откуда появилась видеозапись из гаража, в котором хранилась чрезвычайно дорогая коллекция крутых автомобилей.

Источник:

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Метки: авто   автомир   автомобили   коллекция автомобилей   майами   наводнение   потоп   суперкар   
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Очевидное-Невероятное 54 минуты назад
на Copart через неделю будет куча новых предложений "вандализм", мелкие царапины...
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