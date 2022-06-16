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Спортивные автомобили, которые обанкротили своих производителей

Спортивные автомобили, которые обанкротили своих производителей

Автор:
16 июня 2022 08:59
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   банкротство   спорткар   суперкар   
497
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10 спорткаров, которые оказались настолько неудачными, что не просто не принесли прибыль, а привели к грандиозным убыткам.
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Источник:

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Метки: авто   автомир   автомобили   банкротство   спорткар   суперкар   
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1  комментарий
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DarkSkat 3 часа назад
Блин жалко Марусю. Выглядела неплохо.
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