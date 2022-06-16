Спортивные автомобили, которые обанкротили своих производителей

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10 спорткаров, которые оказались настолько неудачными, что не просто не принесли прибыль, а привели к грандиозным убыткам.
Ни для кого не секрет, что самой большой проблемой для многих небольших автопроизводителей является финансовая составляющая, поскольку разработка и производство одного автомобиля могут стоить огромных денег. Таким образом, чтобы обеспечить будущий успех, очень важно, чтобы автомобиль, продавался достаточно хорошо, чтобы окупить все затраты на разработку и получить прибыль. Если этого не произойдет, это может привести к финансовой катастрофе и, в конечном итоге, к банкротству. Для маленьких компаний такие проблемы особенно актуальны. Про каждую модель сильно расписывать не буду, просто вот некоторые автомобили, которые разорили свои компании.
Wiesmann MF5
К моменту дебюта MF5 в 2009 году компания Wiesmann производила автомобили уже более 15 лет. У всех автомобилей был похожий дизайн, и все они поставлялись с силовыми установками от немецкого автопроизводителя BMW.
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Возможно, именно поэтому MF5 не смог увеличить продажи, на которые рассчитывала компания: он был просто слишком похож на предыдущие автомобили Wiesmann. Не помогло и то, что автомобиль дебютировал в разгар глобальной рецессии, которая в целом снизила спрос на спортивные автомобили. Без достаточного дохода от продаж, поступающего на счета компании, она не смогла выжить и обанкротилась в 2013 году.
Weber Faster One
Швейцарская компания Weber представила свой первый спортивный автомобиль Faster One в 2008 году. Для небольшого автопроизводителя без послужного списка Weber сделал несколько очень громких заявлений об автомобиле, заявив, что он станет самым быстрым серийным автомобилем в мире, опередив Бугатти Вейрон.
Он также должен был стать одним из самых дорогих новых автомобилей в мире и стоил около 1,6 миллиона швейцарских франков (1,68 миллиона долларов). Кажется, никто не поверил утверждениям Вебера об их машине, а если и поверил, то не настолько, чтобы купить ее. До краха компании был выпущен только один экземпляр Faster One.
Joss JP1
Джосс была одной из тех начинающих компаний, у которых, казалось, были все необходимые "ингредиенты" для успеха. Она ворвалась на рынок в начале нулевых, гордо провозгласив себя первой австралийской компанией по производству суперкаров. Их первый автомобиль, JP1, привлек большое внимание средств массовой информации и фигурировал в нескольких громких видеоиграх той эпохи, включая PGR3 и Forza Motorsport 4.
Однако эта шумиха так и не привела к продажам, и Джоссу так и не удалось найти покупателей, готовых выложить за него деньги. В 2014 году компания обратилась к краудфандингу, по нашему к сбору средств, в последней попытке спасти проект, но даже это не сработало, и компании пришлось продать оставшиеся активы и вскоре после этого закрыться.
FBS Census
Редко когда появляется спортивный автомобиль, который одновременно уродлив, плохо собран и ужасен в управлении, но FBS Census включает в себя все три из них. Небольшой британский производитель стремился стать следующим Lotus или Caterham, но вместо этого они потерпели крах после того, как было построено всего восемь экземпляров Census.
Помимо ужасного внешнего вида, основная проблема с Census заключалась в том, что его сделали как игрушку для трека, но ездить на нем было бесполезно. Фактически, британский журнал Evo назвал автомобиль одним из худших, которые они когда-либо тестировали. Что еще хуже, один из немногих покупателей автомобиля потерял половину стоимости, когда выставил свой автомобиль на аукцион всего через два года после его покупки. Немногие автомобили настолько плохи, что теряют половину своей стоимости за два года, но, вероятно, именно поэтому FBS обанкротилась всего через несколько месяцев.
Perana Z-One
В Южной Африке довольно развита автомобильная промышленность, но собственных производителей спортивных автомобилей у нее никогда не было. Perana стремилась изменить это, и в 2009 году они наняли знаменитую итальянскую студию Zagato для разработки своего первого автомобиля Z-One.
По словам руководителей, они хотели стать новым TVR с планами, что Z-One будет стоить менее 100 000 долларов, чтобы привлечь максимальное количество клиентов. Этот план не удался, так как компания не заработала достаточно денег на нескольких проданных автомобилях, чтобы не допустить банкротства всего через несколько лет.
Jensen SV-8
Jensen Motors был английским автопроизводителем, наиболее известным производством Jensen Healey и Interceptor, но после длительных финансовых проблем он закрыл свои двери в 1976 году. Затем, в конце девяностых, была предпринята попытка возродить бренд, и была разработана новая модель.
Она была представлена на Британском международном автосалоне 1998 года, и, как сообщается, на автомобиль было размещено 300 заказов, но всего год спустя компания сообщила, что большая часть этих заказов была отозвана, и осталось только 110. В конечном итоге было отменено еще больше заказов, и компания обанкротилась в 2002 году, когда было построено всего 20 автомобилей.
Marussia B1
Российский производитель Marussia просуществовал недолго, но громко: он был основан в 2007 году и выпустил свой первый суперкар B1 всего два года спустя. B1 должен был стать их серийным автомобилем, а вторая модель, B2 с более высокими характеристиками, будет ограничена максимальным тиражом в 500 единиц.
За несколько коротких лет своего существования Marussia также основала команду Формулы-1 и планировала открыть автосалоны в Лондоне и Монако. Но это было слишком дорого, слишком быстро, и малые доходы от продаж B1 просто не могли компенсировать то, что тратилось. К 2014 году компания обанкротилась.
Spyker C8 Preliator
Голландский автопроизводитель Spyker столько раз банкротился, что трудно сказать, какой из их автомобилей является худшим, но их последняя разработка, C8 Preliator, кажется, покончила с компанией навсегда.
Предполагалось, что он станет новейшим в их флагманской линейке моделей C8, но, похоже, никто не хотел вкладывать деньги в эту модель. К тому времени, когда компания снова объявила о банкротстве в 2021 году, был построен по крайней мере один прототип автомобиля, но об официальных продажах не сообщалось.
Vector M12
По иронии судьбы, единственный раз, когда им действительно удалось сделать машину - ее никто не купил. Первоначально M12 был обещан как полностью американский суперкар, но бюджетные ограничения привели к тому, что он превратился в модифицированный и переделанный Lamborghini Diablo.
Покупатели не были заинтересованы, так как это был не полностью американский автомобиль, который им обещали, и в результате автомобиль оказался полным провалом. Vector обанкротился через несколько лет после выпуска M12, но позже бренд был выкуплен его первоначальным владельцем. С тех пор не выпустили ни одной серийной машины.
Gumpert Apollo
Возможно, это не самый красивый автомобиль на рынке, но нельзя отрицать, что Gumpert Apollo был очень быстрым. Автомобиль дебютировал в 2005 году и поначалу был довольно успешным, в основном благодаря своим внушительным характеристикам и готовности к гонкам.
Однако глобальная рецессия между 2008 и 2010 годами привела к резкому падению спроса на спортивные автомобили, и Apollo стал одной из жертв. Никто больше не был заинтересован в покупке быстрой, но не самой красивой игрушки за 600 000 долларов, и продажи резко упали. У компании быстро закончились денежные средства, и в конце концов в 2013 году она объявила о банкротстве. Сколько выпущено неизвестно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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