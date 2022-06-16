Спортивные автомобили, которые обанкротили своих производителей

Ни для кого не секрет, что самой большой проблемой для многих небольших автопроизводителей является финансовая составляющая, поскольку разработка и производство одного автомобиля могут стоить огромных денег. Таким образом, чтобы обеспечить будущий успех, очень важно, чтобы автомобиль, продавался достаточно хорошо, чтобы окупить все затраты на разработку и получить прибыль. Если этого не произойдет, это может привести к финансовой катастрофе и, в конечном итоге, к банкротству. Для маленьких компаний такие проблемы особенно актуальны. Про каждую модель сильно расписывать не буду, просто вот некоторые автомобили, которые разорили свои компании.