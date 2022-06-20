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Недовольный господин полицейский из Твери

Недовольный господин полицейский из Твери

Автор:
20 июня 2022 10:45
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   видео   дтп   конфликт на дороге   полицейский   полиция   
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Познакомьтесь с блюстителем порядка из Твери, который нарушает ПДД и лезет на разборки с другими участниками дорожного движения.

Источник:

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Метки: авто   автохам   видео   дтп   конфликт на дороге   полицейский   полиция   
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22  комментария
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5k
Дмитрий 2 часа назад
Ох! Начальник вышел! Младший сержант, если не ошибаюсь. Ну это знаток всех законных и подзаконных актов. Светила в юриспруденции! ......Автору советую послать это видео в СБ.
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1k
sokol Минуту назад
Два нарушения.
1. Поворот не из крайнего ряда.
2. Остановка на пешеходном переходе.
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23k
MrGod 2 минуты назад
Обязательно видео в полицию, нельзя быдлу там служить.
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1k
Дро4ер Полоумный 18 минут назад
Мусор обыкновенный
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7
Живаго 22 минуты назад
Шикарный саундтрек для видео. А мусор и вправду говно!
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5k
Владимир 22 минуты назад
если в форме,значит при исполнении,пользуется своим служебным положением кошмаря народ.если не при исполнении,какого хера в форме катается ?однозначно уволить с волчьим билетом.
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4k
Nicksed Полчаса назад
Видео от 15 числа.Он точно уволен 14го.Начальнику премию за то что распознал))
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3k
Директор свежего воздуха 40 минут назад
Надеюсь, этот мусор уже охранник пятёрочки.
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29
Сигизмунд Лазаревич 47 минут назад
этой макаке до человека ещё расти и расти...
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10k
кот базилий 53 минуты назад
И это только личинка, что дальше?
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1k
AGold Час назад
выгонят, по-ходу...
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17k
Dr.CrAzY Час назад
аудиодорожка очень правильная!
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15k
куджо Час назад
если не слить, то это конец карьеры)
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11k
harlamov 2 часа назад
Полное чмо. Пришел не служить и защищать, а прятать свою трусость за формой и погонами. Таких в 90-е много было, которые обожравшись водки в выходной ходили по форме и подростков с алкашам пугали своей "крутизной".
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19k
babuby 2 часа назад
Сразу видно для чего человек в полицию пошёл работать! Но подобное поведение, даёт поводы для того чтобы он перестал там работать. Думаю что для радеющих за честь блюстителя закона, чистить свои ряды во от таких "ценных кадров" - дело принципа!
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10k
Мистер Фикс 2 часа назад
Поллюцейский
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1k
pinbalist 2 часа назад
Ну в данном случае это, скорее, мусор, чем блюститель порядка. И возможно на момент проишествия он уже не работал в полиции :)
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