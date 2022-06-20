Активисты поставили на место наглецов, которые пристроились за скорой

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Ехать по обочине на МКАД, пристроившись за скорой — не самый хороший поступок! Ребятам повезло, что они быстро это осознали.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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