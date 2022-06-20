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Активисты поставили на место наглецов, которые пристроились за скорой

Активисты поставили на место наглецов, которые пристроились за скорой

Автор:
20 июня 2022 10:17
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   видео   дтп   обочечник   разборки   учитель на дороге   
848
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Ехать по обочине на МКАД, пристроившись за скорой — не самый хороший поступок! Ребятам повезло, что они быстро это осознали.

Источник:

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Метки: авто   автохам   видео   дтп   обочечник   разборки   учитель на дороге   
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13  комментариев
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8k
Игорь Час назад
а как бодро начал .....
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21
Сигизмунд Лазаревич 7 секунд назад
гей пару огорчили...
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1k
Angelpro 51 секунду назад
Пи***сы обычные по натуре.
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1k
Р Х 17 минут назад
Петушары по обочине на гей вечеринку спешили. Что ж вы им всю малину обломали
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1k
pinbalist Полчаса назад
Вторая половина видео - взгляд зашуганной собачки :)
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3k
Babangdida 39 минут назад
После бросания в салон посторонних предметов, хочется подойти к нарушителю и вылить ему в салон чашку спирта (ну или бензина, если спирта жалко). А потом спросить: пацаны, огоньку не найдётся?
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56
Сергей 56 минут назад
Леща можно было бы и прописать для профилактики, чтобы в будущем крылышками меньше махал.
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2k
kuchipachi Час назад
что ж ты, фраер, сдал назад? (с)
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6k
Shtoppi Час назад
Быстро у быдлА запал в жопе потух)))
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