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Мгновенная карма для любителей езды по обочине

Мгновенная карма для любителей езды по обочине

Автор:
14 июня 2022 11:08
Сообщество : Автомир
Метки: Автоприкол   авто   видео   гибдд   езда по обочне   карма   нарушение   обочечник   
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Хорошее и доброе видео из Нижнего Новгорода. Почаще бы так ловили нарушителей!

Источник:

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Метки: Автоприкол   авто   видео   гибдд   езда по обочне   карма   нарушение   обочечник   
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11  комментариев
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11k
Kostick 2 часа назад
дэпсы брезгуют тридварасами обочишниками, штраф то маленький. сделать надо от 10-15 тыр, тогда за пару недель, обилетив всех коллег элтона джона - проблема уйдёт. причем убрать возможность льготной оплаты. за рецидив лишать ву, на первый раз месяца на 4.
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28k
Aqueronte Полчаса назад
Любители ездить по гей-полосе? Так им и надо, плюс жезл в жопу, хотя нет, им может понравиться, по обочине же только такие ездят.
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168
Сигизмунд Лазаревич 42 минуты назад
подленький смех то... хохлушка наверное, они вечно чужим неприятностям рады.
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9k
*Сергей* 42 минуты назад
Я думаю что надо на обочинах ставить каждые 100 метров противопидарные столбы или противопидарные рвы...
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81
skazz 44 минуты назад
Они спешат к своим парням!
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8k
Б.Касторский 46 минут назад
Понимаю, что камерами всё дороги не оборудуешь. Надо повсеместно вводить "народный патруль" или помощник, не помню название, но в Москве успешно за газон штрафуют.
Обочечники реальная проблема.
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1k
SHAGREEN Час назад
Не она за кадром?
Не она за кадром?Посмотреть
Не она за кадром?
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