Мгновенная карма для любителей езды по обочине

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Хорошее и доброе видео из Нижнего Новгорода. Почаще бы так ловили нарушителей!
Присутствует ненормативная лексика!
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АНТИФИШКИ
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