Потрясающая самоликвидация мамкиного дрифтера с улиц Владивостока

Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео)

Авария дня. Последний сон двух человек на трассе в Марий Эл

Авария дня. Пассажирка такси и её маленькая внучка погибли в ДТП в Гродненской области

ДТП с автомобилем скорой помощи в Челябинске: пациент влетел в лобовое стекло "ГАЗели"

Водитель сбил 17-летнюю девушку на переходе в Свердловской области

Авария дня. Дрифт на спортивном BMW закончился гибелью трех человек