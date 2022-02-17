Потрясающая самоликвидация мамкиного дрифтера с улиц Владивостока

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Любитель зимнего экстремального вождения решил "дать угла" в повороте, однако все это закончилось аварией. Поломал красивые столбики, нехороший человек!
Присутствует ненормативная лексика!
Почему-то марка автомобиля совсем не удивляет.
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