FISHKINET
Сообщество Аварии 5327 постов • 493 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Потрясающая самоликвидация мамкиного дрифтера с улиц Владивостока

Потрясающая самоликвидация мамкиного дрифтера с улиц Владивостока (3 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2022 13:27
Сообщество : Аварии
Метки: Автоприкол   аварии   авто   авто аварии   видео   дрифт   дтп   уличный гонщик   
819
3
1
Любитель зимнего экстремального вождения решил "дать угла" в повороте, однако все это закончилось аварией. Поломал красивые столбики, нехороший человек!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Автоприкол   аварии   авто   авто аварии   видео   дрифт   дтп   уличный гонщик   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
39k
Франц Лефорт Час назад
Столбики жалко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Олег 17 минут назад
в следующий раз самоубьется, а так - слабенько
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Киры4 19 минут назад
И больше не разрешать этому имбецилу садиться за руль!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
kalinser Полчаса назад
Правишки отмести на пару лет!Ибо городские улицы не автотрек!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Stas 53 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лютый Дед Час назад
А марк был хороший!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
771
lashadko Час назад
Марк был хорош
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Кирилл Час назад
Дрист на переднем приводе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Игорь Час назад
и выехал похоже - на красный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Максимов Час назад
Лучше бы он совсем расшибся... этот мамакин гонщик. Одним [мат] на свете меньше бы было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео) Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео) Авария дня. Последний сон двух человек на трассе в Марий Эл Авария дня. Последний сон двух человек на трассе в Марий Эл Авария дня. Пассажирка такси и её маленькая внучка погибли в ДТП в Гродненской области Авария дня. Пассажирка такси и её маленькая внучка погибли в ДТП в Гродненской области ДТП с автомобилем скорой помощи в Челябинске: пациент влетел в лобовое стекло "ГАЗели" ДТП с автомобилем скорой помощи в Челябинске: пациент влетел в лобовое стекло "ГАЗели" Водитель сбил 17-летнюю девушку на переходе в Свердловской области Водитель сбил 17-летнюю девушку на переходе в Свердловской области Авария дня. Дрифт на спортивном BMW закончился гибелью трех человек Авария дня. Дрифт на спортивном BMW закончился гибелью трех человек
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

331871



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Невероятные приключения итальянцев в России": 20 интересных фактов
1
78
"Невероятные приключения итальянцев в России": 20 интересных фактов
Двойного угара пост о близнецах
1
54
Двойного угара пост о близнецах
Набирающие популярность в сообществах
Позитивная подборка братьев меньших
0
8
Позитивная подборка братьев меньших
7 знаменитостей, которых подозревают в инсценировке собственной смерти
0
5
7 знаменитостей, которых подозревают в инсценировке собственной смерти
Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео)
Каждый день, как на войну: реальные истории о жуткой травле (4 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В свете последних событий
0
0

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#Ynews#в мире#кино#забавно#Приколы#дети#пекин
#Юмор#люди#Россия#дтп#интересное#история#картинки#автомир#природа#СССР
#интересно#ватермарк#животные#подборка#автомобили#аварии#авто аварии#Украина#комментарии#Спорт

На что жалуетесь?

Вернуться