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Выключил мигалку и скрутил номера: Сергей Миронов попал в ДТП, но утверждает, что ничего не видел

Выключил мигалку и скрутил номера: Сергей Миронов попал в ДТП, но утверждает, что ничего не видел

Автор:
09 июня 2022 07:28
Сообщество : Аварии
Метки: Ynews   hyundai genesis   Велосипедист   Справедливая россия   Сретенка   авария   дтп   миронов   политика   скрутил номера   
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В центре Москвы водитель с номерами АМР сбил человека. Выяснилось, что в салоне авто в это время находился лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Сразу после ДТП его участники повели себя не слишком красиво и теперь оправдываются.

Вчера на пешеходном переходе улицы Сретенка в Москве произошла авария. ДТП в столице часты, и на это происшествие мало кто обратил бы внимание, однако автомобиль оказался "особенным": Hyundai Genesis с номерами государственной Думы.



И с другого ракурса:


Поведение водителя этой непростой машинки удивило очевидцев аварии. Люди рассказывают, что мужчина, сидевший за рулем авто, сразу же начал скручивать номера с «Хёндай Генезис» и убрал мигалку.


Один из очевидцев утверждает, что помимо номеров водитель скрутил даже рамки.

"Сначала скрутили номера, а потом открутили даже рамки. Мы подумали, что водитель за аптечкой полез, а оказалось, что за отвёрткой".


Позднее журналисты выяснили, что на этом авто возят лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. В Управделами президента подтвердили факт аварии. Сам Миронов также отпироваться не стал - он действительно находился в салоне авто в момент ДТП, правда утверждает, что ничего не заметил.


"Сегодня произошла авария. Виноват водитель или велосипедист-доставщик еды, установит ГИББД. Сам факт столкновения я не видел, поскольку в машине всегда работаю с документами", - сообщил он в своем Телеграм-канале. Комментировать поведение водителя, который скрутил номера, Миронов не стал.


Самого Миронова на месте ДТП никто не видел. Он все это время сидел в машине, и из-за сильной тонировки рассмотреть, что было в салоне, не представлялось возможным



Пострадавший - 26-летний курьер Ш. Тагайназаров получил травму ноги. Его госпитализировали. По правилам дорожного движения (п. 24.2) велосипедист, пересекая проезжую часть по пешеходному переходу, должен спешиться. Однако в момент аварии курьер находился на велосипеде. Однако это не исключает того, что водитель должен был внимательнее следить за дорогой. Автоюрист Сергей Радько уверен, что дело обещает быть интересным, и как на его исходе скажется факт скрутки номеров, пока не ясно.



«Насколько я знаю, есть некая инструкция, хотя к ПДД она не имеет никакого отношения. Тот факт, что он скрутил номера и мигалку, нисколько не говорит о его виновности или невиновности в ДТП. Здесь будет определяться, чье конкретно нарушение привело к наезду. То ли курьер не слез с велосипеда и передвигался слишком быстро, то ли водитель не уступил ему дорогу на пешеходном переходе.

В судебной практике есть довольно однозначное толкование: если водитель сбивает на пешеходном переходе велосипедиста, самокатчика или просто пешехода, то, как правило, всегда он виноват.

Хотя в данном случае не исключаю, что вину могут свалить на велосипедиста», — сообщил эксперт.

Источник:

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Метки: Ynews   hyundai genesis   Велосипедист   Справедливая россия   Сретенка   авария   дтп   миронов   политика   скрутил номера   
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44  комментария
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6k
Troll 3 часа назад
Велокурьеры уже конкретно з-а-е-бали.
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13k
Голос Вселенной Полчаса назад
Курьер однозначно виноват. Видно же, что если бы он двигался пешком и, значит, медленней, его бы не сбили. Хоть я к Миронову и без любви, но здесь справедливости ради стоит признать, что повел он себя правильно. Если оплатит лечение курьеру - зауважаю его еще больше.
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2k
веселый просто Полчаса назад
В данной ситуации чурка не виноват. Водятел ехал по встречке и чурка смотрел в другую сторону
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109
ghor 40 минут назад
То, что курьер не соблюдал правило пересечения проезжей части по пешеходному переходу, сомнений нет. Но, за не соблюдение этого правила в ПДД наказание не предусмотрено. Второй момент. Остальные участники движения стояли, пропускали пешеходов. Так, что в данной ситуации не важно ехал бы там кто-то на велосипеде-самокате, или бежал бегом, ДТП было не избежать, т.к., водитель, второй участник ДТП, двигался тоже нарушая. То, что Миронов не вышел из машины... да и правильно, виноват водитель, ему и отвечать. То, что машина чиновника передвигается с мигалкой (если они реально не имеют разрешения, а раз скрутил - думается, что не имеют ) виновата система, так мы все и живём - если нельзя, но очень хочется - то можно.
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−75
Евгений Журавлёв 44 минуты назад
Пострадавший - 26-летний курьер Ш. Тагайназаров
Дальше можно не читать
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10
Аврашалом Маркович 47 минут назад
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33k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 51 минуту назад
по зебре на велеке ездить нельзя, но и поведение водителя под вопросом.
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13k
Limon 55 минут назад
Если бы этот чебурек спешился и катил велосипед рядом с собой, такого бы не случилось. Так что поделом ему и другим наука....
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28k
Григорий Час назад
Ну конечно, виноват Тагайназаров, а не Серожа Миронов, что через двойную сплошную, объехав два стоящих ряда, свою тушку катает.
Конечно узбек виноват в том, что пи.дор скручивает номера с машины. А кстати, зачем он это делает? Может ввести уголовную ответственность за подобное деяние? Ну просто вспомнить статью 325 и считать этот как намеренное уничтожение документов. Срок от 4-х месяцев до годика колонии. Глядишь и начнут ездить по правилам, ведь даже такие как Серожа не смогут платить водителю за ТАКОЙ риск.
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70k
Пётровыч Час назад
Да пофиг тут кто нарушил, Миронов обязан был выйти и помочь, он слуга народа, короче позор
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Комментарий удален. Причина: трэш
−3
Комментарий удален. Причина: трэш
−3
494
sapsanbosh Час назад
Поделом нарушителю на велосипеде досталось! Я сам неоднократно был свидетелем нарушений ПДД "коробейниками" на велосипедах. И по встречке ездят, и через все полосы рулят. Надо спрашивать не только с автомобилиста, но в первую очередь с велосипедиста, почему не спешился и не убедился в безопасности перехода?
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41
Денис Козлов Час назад
Это правда, как бы я плохо не думал о водителях ВИПов и о самих ВИПах, но виноват курьер. Другой вопрос - какого хрена вместо оказания помощи пострадавшему начал номера скручивать?!
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30k
Snork Snorkoff Час назад
В смысле свалить? Если ехал на велике, однозначно виноват. Если вёл, то виноват водятел. Всё.
Но что-то мне подсказывает что не вёл, эти курьеры походу думают что у них 9 жизней у всех..
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10k
Мистер Фикс Час назад
Обоюдку приплетут.
Типа, курьер внезапно выехал, а не вышел спешившись, не убедившись в своей безопасности.
Водитель ответит как невнимательный, управляя тс повышенной опасности.
Уже были прецеденты.
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95
Александр Поляков Час назад
обезьяна с гор виноват
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1k
bosayk 2 часа назад
Все помнят, что водитель обязан, но почему то забывают, что пешеход не должен начинать переход, не убедившись в безопасности движения (п. 4.5 ПДД). Он может выходить на проезжую часть только после того, как оценит расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедится, что переход будет для него безопасен. И вот с этим проблема у пешеходов конкретная, некоторые завалят свой хлебальник в сторону и прут под колеса, а бывает ситуаций к примеру с гололедом, тут и готов был пропустить и скорость скинул, но если тело стремится к травмам тут ему помочь нечем, хотел на капот - пожалуйста
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324
sonik67 2 часа назад
Нужно еще выяснить, есть ли у них документы на мигалку? А если есть, то с какого перепугу. Насколько я знаю - депутатам мигалки не положены. Они у них левые (помните скандальчик с Мигалковым?). Потому и номера скручивают, и мигалки снимают. А если ему мигалка не положена - то тут уже уголовкой пахнет. Подделка государственных документов, опасная езда по встречке, что привело к ДТП с причинением вреда.
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1k
Евгений 2 часа назад
чурка виноват
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299
<name> 2 часа назад
вот пытаюсь представить такую ситуацию в Западной Европе и не могу - откручивать номера и снимать мигалку дабы не палится после аварии.
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