Выключил мигалку и скрутил номера: Сергей Миронов попал в ДТП, но утверждает, что ничего не видел

В центре Москвы водитель с номерами АМР сбил человека. Выяснилось, что в салоне авто в это время находился лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Сразу после ДТП его участники повели себя не слишком красиво и теперь оправдываются.
Вчера на пешеходном переходе улицы Сретенка в Москве произошла авария. ДТП в столице часты, и на это происшествие мало кто обратил бы внимание, однако автомобиль оказался "особенным": Hyundai Genesis с номерами государственной Думы.
Момент наезда авто на велокурьера попал на видео
И с другого ракурса:
Поведение водителя этой непростой машинки удивило очевидцев аварии. Люди рассказывают, что мужчина, сидевший за рулем авто, сразу же начал скручивать номера с «Хёндай Генезис» и убрал мигалку.
Один из очевидцев утверждает, что помимо номеров водитель скрутил даже рамки.
"Сначала скрутили номера, а потом открутили даже рамки. Мы подумали, что водитель за аптечкой полез, а оказалось, что за отвёрткой".
Позднее журналисты выяснили, что на этом авто возят лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. В Управделами президента подтвердили факт аварии. Сам Миронов также отпироваться не стал - он действительно находился в салоне авто в момент ДТП, правда утверждает, что ничего не заметил.
"Сегодня произошла авария. Виноват водитель или велосипедист-доставщик еды, установит ГИББД. Сам факт столкновения я не видел, поскольку в машине всегда работаю с документами", - сообщил он в своем Телеграм-канале. Комментировать поведение водителя, который скрутил номера, Миронов не стал.
Самого Миронова на месте ДТП никто не видел. Он все это время сидел в машине, и из-за сильной тонировки рассмотреть, что было в салоне, не представлялось возможным
Пострадавший - 26-летний курьер Ш. Тагайназаров получил травму ноги. Его госпитализировали. По правилам дорожного движения (п. 24.2) велосипедист, пересекая проезжую часть по пешеходному переходу, должен спешиться. Однако в момент аварии курьер находился на велосипеде. Однако это не исключает того, что водитель должен был внимательнее следить за дорогой. Автоюрист Сергей Радько уверен, что дело обещает быть интересным, и как на его исходе скажется факт скрутки номеров, пока не ясно.
«Насколько я знаю, есть некая инструкция, хотя к ПДД она не имеет никакого отношения. Тот факт, что он скрутил номера и мигалку, нисколько не говорит о его виновности или невиновности в ДТП. Здесь будет определяться, чье конкретно нарушение привело к наезду. То ли курьер не слез с велосипеда и передвигался слишком быстро, то ли водитель не уступил ему дорогу на пешеходном переходе.
В судебной практике есть довольно однозначное толкование: если водитель сбивает на пешеходном переходе велосипедиста, самокатчика или просто пешехода, то, как правило, всегда он виноват.
Хотя в данном случае не исключаю, что вину могут свалить на велосипедиста», — сообщил эксперт.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Конечно узбек виноват в том, что пи.дор скручивает номера с машины. А кстати, зачем он это делает? Может ввести уголовную ответственность за подобное деяние? Ну просто вспомнить статью 325 и считать этот как намеренное уничтожение документов. Срок от 4-х месяцев до годика колонии. Глядишь и начнут ездить по правилам, ведь даже такие как Серожа не смогут платить водителю за ТАКОЙ риск.
Но что-то мне подсказывает что не вёл, эти курьеры походу думают что у них 9 жизней у всех..
Типа, курьер внезапно выехал, а не вышел спешившись, не убедившись в своей безопасности.
Водитель ответит как невнимательный, управляя тс повышенной опасности.
Уже были прецеденты.
Про скручивание номеров - это обычная практика госструктур с "блатными" номерами и "вездеходами", чтобы не светиться перед "шпиёнами".
Если водитель не покинул место аварии и предоставил гайцам все необходимые документы, он ничего не нарушил, даже скрутив номера (без номеров запрещено передвижение, а не стоянка)
Не оправдывая водилу "синего ведра", правила нарушил таки курьер. Поэтому водила будет оплачивать расходы на лечение, но наказания за ПДД не понесет