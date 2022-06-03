Небольшое ДТП из Нижнего Новгорода: водитель «Приоры» хотел что-то доказать, но насмешил всех

Пост для тех, кто каждый раз с сожалением смотрит на утекающие с карты деньги

«Мне надо было повернуть направо, я остановилась и ждала», — автомобилистка устроила ДТП, а...

Небольшое ДТП на автобусной остановке в Красноярске

На "красный", по встречке и без прав: в Майкопе водитель сбил велосипедиста

Авария дня. Лихач на «Приоре» устроил массовое ДТП в Нижнекамске

Авария дня. В Белгородской области водитель спровоцировал лобовое столкновение