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Небольшое ДТП из Нижнего Новгорода: водитель «Приоры» хотел что-то доказать, но насмешил всех

Небольшое ДТП из Нижнего Новгорода: водитель «Приоры» хотел что-то доказать, но насмешил всех

Автор:
03 июня 2022 13:01
Сообщество : Аварии
Метки: Автоприкол   аварии   авто   видео   дтп   лада   мелкое дтп   учитель на дороге   
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Водителю «Приоры» не понравилось, что автор ролика не пустил его в свой ряд. Он догнал обидчика и решил его поучить, но немного перестарался.

Источник:

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Метки: Автоприкол   аварии   авто   видео   дтп   лада   мелкое дтп   учитель на дороге   
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17  комментариев
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1k
Трям Час назад
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alex 17 минут назад
питарас
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30k
Юр21 17 минут назад
На Пиоре конечно же долбо*б, но и рег козлик порядочный, видел же что жигулист хочет перестроится, так нет, добавил газку, поравнялся и не пустил того - ну чё, легче стало? Везде в таких случаях работает "принцип молнии", у этого рега работает "принцип козлины и западлиста".
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8k
Александр 21 минуту назад
Джигит, видимо не в первый раз старается.
Но и рег мудак. Видишь что человек ошибся, ну дай ему проехать, чё ты заставляешь его останавливаться? Правильный аки гомосек.
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227
АлександрОрлов Александр 9 минут назад
Ошибающихся, которые едут по прямо по полосам для поворота или щемятся на сужении полос становится так много, что они начинают раздражать.
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70k
Viktor 44 минуты назад
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9k
Rus77 55 минут назад
Отсутствие ума и куча нечем не обоснованных амбиций)
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34k
Нанук Паналык 56 минут назад
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21k
albedo Час назад
Чем выше горы, тем ниже приоры.
Когда же эти макаки станут чуть более цивилизованными!!!
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pinbalist 2 часа назад
Эта макака так спешила к любовнику, что даже поворотник не включила. Ну и откуда регу понять что она хочет?
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6k
workmen77 2 часа назад
Джигит спешил, но теперь в ближайшие 2 часа ему будет чем заняться.
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18k
DeniZZka 2 часа назад
ээ бугельме! Щайтан арба не справилься с управления, мамма клянус!
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22k
Дмитрий 2 часа назад
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