Небольшое ДТП из Нижнего Новгорода: водитель «Приоры» хотел что-то доказать, но насмешил всех

2414
1
1
Водителю «Приоры» не понравилось, что автор ролика не пустил его в свой ряд. Он догнал обидчика и решил его поучить, но немного перестарался.
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Белгородской области водитель спровоцировал лобовое столкновение
- На "красный", по встречке и без прав: в Майкопе водитель сбил велосипедиста
- Авария дня. Лихач на «Приоре» устроил массовое ДТП в Нижнекамске
- Небольшое ДТП на автобусной остановке в Красноярске
- Потрясающая самоликвидация мамкиного дрифтера с улиц Владивостока
Новости партнёров
Но и рег мудак. Видишь что человек ошибся, ну дай ему проехать, чё ты заставляешь его останавливаться? Правильный аки гомосек.
Когда же эти макаки станут чуть более цивилизованными!!!