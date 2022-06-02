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Хороший охотник: в Новочеркасске автомобилист сбил двоих на скутере

Хороший охотник: в Новочеркасске автомобилист сбил двоих на скутере

Автор:
02 июня 2022 12:50
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   скутер   хруст   
648
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Водитель автомобиля с регистратором подбил двух ребят на скутере, которые выехали на главную дорогу.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   скутер   хруст   
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19  комментариев
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7k
Б.Касторский Час назад
Выехали через сплошную, не убедились в безопасности маневра. Что-то зря на водителя наговариваете.
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2k
Vovan Petroff 6 минут назад
Хороший охотник!
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1k
krokodilov 13 минут назад
Прочитал комментарии. Все решают прав он или не прав, тормоз он или не тормоз. Проблема в другом он это сделал специально в ролике видно что он аккуратно притормаживает что бы не убить (как ему кажется) . Он сделал то же самое если бы это был малолетний ребенок или пожилой человек. Именно поэтому можно смело констатировать что данный водитель муд@к и абсолютно не важно прав он по ПДД или нет.
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70k
Viktor Полчаса назад
Действительно тормоз!

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2k
Broscan 54 минуты назад
Жена ска!

Два дебила на скутере !

Рег не виноват !
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13k
Голос Вселенной Час назад
Лично я не вижу вины рега. Он успел оттормозиться и чмокнуть их не сильно. А нарушали они, причем, серьезно... Уже за пересечение сплошной им можно второе яйцо отрезать...
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14k
Александр Час назад
Два ушлёпка, один на скутере, второй на машине.
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Мало того что на ГД выехали как дебилы, так ещё и "помеху справа" проигнорировали.
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282
Mrak OBOY Час назад
автор как то странно построил свой пост, как будто водитель машины виноват!!! жена походу мужа пилит, он прав а она на него наезжает)))) а эти голубки походу по тапкам собрались дать!
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8k
Игорь Час назад
ну Саша....
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1k
Ян 2 часа назад
он их паходу долго выслеживал
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Олег

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