Хороший охотник: в Новочеркасске автомобилист сбил двоих на скутере

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Водитель автомобиля с регистратором подбил двух ребят на скутере, которые выехали на главную дорогу.
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АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист скутер хруст
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