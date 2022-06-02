Серийный Mercedes-AMG ONE — монстр с двигателем Формулы-1, разрешенный для использования на дорогах

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Спустя почти пять лет после дебюта концепта Mercedes-AMG Project One мы наконец-то увидели Mercedes-AMG One в его окончательной серийной форме. Долгожданный гиперкар от Аффальтербаха и одной из самых успешных команд в истории Формулы-1.
Компания Mercedes-Benz представила долгожданную серийную версию гибридного полноприводного гиперкара Mercedes-AMG One с формульным 1,6-литровым V6 и четырьмя электромоторами. Будет выпущено всего 275 экземпляров и все они давно распроданы.
Прототип гиперкара Mercedes-AMG One был представлен в 2017 году в честь 50-летнего юбилея подразделения AMG, производство планировалось начать в 2019 году, но в силу разных объективных и субъективных причин разработка затянулась — задача адаптации гибридных технологий Формулы-1 к дорогам общего пользования оказалась слишком сложной, гендиректор Mercedes-Benz Ола Каллениус на днях признался, что он и другие руководители компании, видимо, были пьяны, когда дали добро на эту авантюру. Тем не менее доведение Mercedes-AMG One до ума было делом чести, денег на него было потрачено море и вот, наконец, представлена серийная версия — аккурат к 55-летию AMG.
В основе Mercedes-AMG One лежит углепластиковый монокок, при этом бензиновый двигатель и коробка передач, расположенные за кокпитом, тоже являются частью силовой конструкции — к ним крепятся алюминиевые рычаги задней подвески. Сама подвеска спереди и сзади пружинная, пятирычажная, типа пуш-род с адаптивными амортизаторами и регулируемым дорожным просветом. Тормоза — карбон-керамические: диаметр передних дисков — 398 мм (6-поршневые фиксированные суппорты), диаметр задних дисков — 380 мм (4-поршневые фиксированные суппорты). Колёса — кованые алюминиевые, с центральной крепёжной гайкой и углепластиковыми аэродинамическими накладками. Размерность штатных шин Michelin Pilot Sport Cup 2R M01 — 285/35 ZR 19 спереди и 335/30 ZR 20 сзади.
В оперении кузова есть несколько активных аэродинамических элементов (в переднем бампере, над передними колёсными арками и в корме), увеличивающих прижимную силу на высокой скорости. Воздухозаборник бензинового двигателя выходит на крышу, то есть расположен примерно там же, где у болидов Формулы-1. Габаритная длина гиперкара — 4756 мм, высота — 1261 мм, ширина — 2010 мм, колёсная база — 2720 мм.
Интерьер предельно аскетичный, с «голым» карбоном вместо отделки и двумя фиксированными гоночными ковшами — водителю для удобной посадки нужно отрегулировать положение руля и педального узла. Приборный экран и мультимедийный экран по центру — 10-дюймовые. Из удобств заявлены кондиционер, электрические стеклоподъёмники и два USB-порта. Роль салонного зеркала заднего вида выполняет экранчик в верхней части кокпита, на который выводится картинка с кормовой камеры. Вместо привычного руля установлен штурвал в формульном стиле с десятком переключателей вокруг ступицы и гирляндой светодиодных индикаторов в верхней части обода.
Ядром силовой установки является 1,6-литровый бензиновый V6 от мерседесовского формульного болида середины прошлого десятилетия с пневматическим приводом клапанов. Мотор это снабжён комбинированной системой впрыска топлива и комбинированным наддувом, дающим избыточное давление 3,5 бар. За отсутствие турбоямы отвечает связанный с крыльчаткой электромотор мощностью 90 кВт (122 л.с.), а на коленчатом валу «висит» ещё один электромотор мощностью 120 кВт (163 л.с.). Максимальная мощность ДВС — 422 кВт (574 л.с.) при 9000 об/мин, предельная частота вращения — 11 000 об/мин. 7-ступенчатый «робот» с одним многодисковым сцеплением передаёт всю мощность от ДВС и ассистирующих эму электромоторов на задние колёса, а передние колёса вращают два отдельных электромотора мощностью по 120 кВт (163 л.с.) каждый.
Максимальная совокупная мощность системы — 782 кВт (1063 л.с.), она доступна при заряженной 800-вольтовой литий-ионной батарее ёмкостью 8,4 кВт·ч. Батарея имеет плоскую форму и расположена за передней осью, её ячейки имеют индивидуальные каналы подачи охлаждающей жидкости, благодаря чему удаётся поддерживать стабильную температуру в гоночном режиме езды. Мощность бортового зарядного устройства — всего 3,7 кВт, но четыре электромотора весьма эффективно «подкармливают» батарею в режиме рекуперации. На чистой электротяге гиперкар может проехать всего 18,1 км по циклу WLTP.
До 100 км/ч Mercedes-AMG One разгоняется за 2,9 с, до 200 км/ч — за 7,0 с, до 300 км/ч — за 15,6 с, максимальная скорость — 352 км/ч. Ёмкость топливного бака — 55 л. Снаряженная масса — 1695 кг.
Каждый из запланированных к выпуску 275 экземпляров Mercedes-AMG One обошёлся покупателям примерно в 2,75 млн евро — точная цена так и не была объявлена, а на вторичном рынке она наверняка будет намного выше.
Источник:
АНТИФИШКИ
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