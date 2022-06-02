Серийный Mercedes-AMG ONE — монстр с двигателем Формулы-1, разрешенный для использования на дорогах

Ядром силовой установки является 1,6-литровый бензиновый V6 от мерседесовского формульного болида середины прошлого десятилетия с пневматическим приводом клапанов. Мотор это снабжён комбинированной системой впрыска топлива и комбинированным наддувом, дающим избыточное давление 3,5 бар. За отсутствие турбоямы отвечает связанный с крыльчаткой электромотор мощностью 90 кВт (122 л.с.), а на коленчатом валу «висит» ещё один электромотор мощностью 120 кВт (163 л.с.). Максимальная мощность ДВС — 422 кВт (574 л.с.) при 9000 об/мин, предельная частота вращения — 11 000 об/мин. 7-ступенчатый «робот» с одним многодисковым сцеплением передаёт всю мощность от ДВС и ассистирующих эму электромоторов на задние колёса, а передние колёса вращают два отдельных электромотора мощностью по 120 кВт (163 л.с.) каждый.