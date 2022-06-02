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Серийный Mercedes-AMG ONE — монстр с двигателем Формулы-1, разрешенный для использования на дорогах

Серийный Mercedes-AMG ONE — монстр с двигателем Формулы-1, разрешенный для использования на дорогах

Автор:
02 июня 2022 08:52
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Mercedes-AMG One   авто   автомир   автомобили   гиперкар   спорткар   формула 1   
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Спустя почти пять лет после дебюта концепта Mercedes-AMG Project One мы наконец-то увидели Mercedes-AMG One в его окончательной серийной форме. Долгожданный гиперкар от Аффальтербаха и одной из самых успешных команд в истории Формулы-1.

Источник:

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Метки: Mercedes   Mercedes-AMG One   авто   автомир   автомобили   гиперкар   спорткар   формула 1   
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1  комментарий
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sava 5 минут назад
трейд ину сколько стоит ?
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