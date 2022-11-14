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Новейший гиперкар Mercedes-AMG One установил новый рекорд круга на Нюрбургринге

Новейший гиперкар Mercedes-AMG One установил новый рекорд круга на Нюрбургринге

Автор:
14 ноября 2022 14:40
Сообщество : Автомир
Метки: #Видео   #авто   Mercedes   Mercedes-AMG One   гиперкар   нюрбургринг   спорткар   формула 1   
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Михаэль Шумахер однажды сказал: «Рекорды созданы для того, чтобы их бить». Гиперкар Mercedes-AMG One с двигателем Формулы-1 установил новый рекорд круга на Северной петле Нюрбургринга.

Источник:

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Метки: #Видео   #авто   Mercedes   Mercedes-AMG One   гиперкар   нюрбургринг   спорткар   формула 1   
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1  комментарий
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turyst Минуту назад
"Команде не повезло с погодой трасса в некоторых местах оказалась сырой и загрязнённой. Кроме того, сам заезд проводили во второй половине дня, и гиперкар успел финишировать всего за минуту до закрытия трека."

Мда уж... Организация!

Прям не АМГ, а дворовые "покатушки на приз водокачки".
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