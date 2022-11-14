Новейший гиперкар Mercedes-AMG One установил новый рекорд круга на Нюрбургринге

В Mercedes-AMG заявили, что если бы не погодные условия и сжатые сроки, результат мог бы быть ещё значительнее. Команде не повезло с погодой — трасса в некоторых местах оказалась сырой и загрязнённой. Кроме того, сам заезд проводили во второй половине дня, и гиперкар успел финишировать всего за минуту до закрытия трека.