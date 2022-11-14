Новейший гиперкар Mercedes-AMG One установил новый рекорд круга на Нюрбургринге

451
4
1
Михаэль Шумахер однажды сказал: «Рекорды созданы для того, чтобы их бить». Гиперкар Mercedes-AMG One с двигателем Формулы-1 установил новый рекорд круга на Северной петле Нюрбургринга.
Компания Mercedes-AMG объявила об установлении нового абсолютного рекорда Нюрбургринга среди серийных машин. Обладателем титула стал гиперкар AMG One с 1063-сильной гибридной силовой установкой на базе «формульного» мотора: он смог перекрыть предыдущее достижение, установленное компанией Porsche, почти на 8 с половиной секунд.
20,8-километровую версию трассы Mercedes-AMG One преодолел за 6 минут и 35,183 секунды. Пилотировал гиперкар гонщик DTM Маро Энгель. Предыдущий рекорд на этой же дистанции был установлен на Porsche 911 GT2 RS с доработками команды Manthey Racing и составлял 6 минут и 43,3 секунды.
В Mercedes-AMG заявили, что если бы не погодные условия и сжатые сроки, результат мог бы быть ещё значительнее. Команде не повезло с погодой — трасса в некоторых местах оказалась сырой и загрязнённой. Кроме того, сам заезд проводили во второй половине дня, и гиперкар успел финишировать всего за минуту до закрытия трека.
На одной из длинных прямых Нюрбургринга AMG One смог разогнаться до 338 км/ч: официально заявленная максимальная скорость гиперкара составляет 350 км/ч.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Сделано во Вьетнаме: автостроители-самоучки всего за 1 год построили реплику гиперкара Bugatti Chiron
- Три супер-редких предсерийных прототипа Ferrari LaFerrari выставят на аукцион
- Mega Track — безумный французский гибрид спорткара и внедорожника
- Редкий McLaren Sabre, который имеет сумасшедшую цветовую комбинацию
- Серийный Mercedes-AMG ONE — монстр с двигателем Формулы-1, разрешенный для использования на дорогах
Новости партнёров
реклама
Мда уж... Организация!
Прям не АМГ, а дворовые "покатушки на приз водокачки".