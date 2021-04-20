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"Санитар"из Санкт-Петербурга Артур Вишенков разместил у себя на канале новое видео ДТП. На этот раз в него перестроился водитель "Опеля".
Авторский пост
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А почему опель влез - так он его не видел. Не только у грузовиков есть слепые зоны.
Однако сегодня думаю, не стоит оно того. Сам езжу по столице и понимаю, что такое вот дтп может остановить округ на многие часы. Да и обычно всяких "лгбт"-водителей, купивших права, так или иначе дорога сама накажет.