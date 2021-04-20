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«Я утверждаю, что я ехал тихо спокойно», — водитель "Опеля" наткнулся на питерского "санитара"

«Я утверждаю, что я ехал тихо спокойно», — водитель "Опеля" наткнулся на питерского "санитара" (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2021 15:11
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   санитар   учитель на дороге   
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"Санитар"из Санкт-Петербурга Артур Вишенков разместил у себя на канале новое видео ДТП. На этот раз в него перестроился водитель "Опеля".

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   санитар   учитель на дороге   
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7  комментариев
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31k
Alex Час назад
Из какого засранного аула вылез это "питерский"?
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23k
Павел Плеханов 8 минут назад
Был бы нормальным - убрал бы ногу с газа и возмущённо бибикнул. Ну матом бы из окошка послал. И всё. Все поехали дальше, и окружающие тоже.
А почему опель влез - так он его не видел. Не только у грузовиков есть слепые зоны.

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1k
ГэтьМэн Павел Плеханов 2 минуты назад
в пользу санитара, из-за стойки он тоже мог не видеть.
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8k
harlamov Час назад
Ну пусть и перестраивался. История ни о чем. Один ехал неаккуратно, другой просто долбо#б.
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8k
Атеист Час назад
После такой наглости никаких "давай на месте" в гаи и пусть еще и штраф получит.
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−9
Glassy 2 часа назад
Все это, конечно интересно и показательно. Не так давно я тоже любил "учить". Один раз даже попал на видео - сборник дтп на регистратор.
Однако сегодня думаю, не стоит оно того. Сам езжу по столице и понимаю, что такое вот дтп может остановить округ на многие часы. Да и обычно всяких "лгбт"-водителей, купивших права, так или иначе дорога сама накажет.
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13k
Сергей 2 часа назад
Херовый из него подставщик.
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