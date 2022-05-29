Мусорный контейнер против автомобилей

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Большой желтый мусорный контейнер на пустой дороге возде частного дома, раннее утро и ... две эпичные аварии.
Это видео завирусилось на reddit и разделило пользователей на два лагеря. Одни обвинили владельца контейнера, который, судя по всему, не хотел портить свой газон, а другие упрекнули в невнимательности самих водителей.
Но в любом случае контейнер уверенно выигрывает. 2:0 в пользу Жёлтой железяки.
Представляете, как обрадовался первый водитель, поняв, что он не единственный неудачник на этой улице.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Согласно ПДД должны быть два момента:
1. Предупреждение о препятствии (обозначить, что это препятствие) на дороге
2. направление объезда препятствия
Вы хоть один из этих моментов видите? вот и попал владелец контейнера