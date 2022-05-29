Мусорный контейнер против автомобилей

Это видео завирусилось на reddit и разделило пользователей на два лагеря. Одни обвинили владельца контейнера, который, судя по всему, не хотел портить свой газон, а другие упрекнули в невнимательности самих водителей.

Но в любом случае контейнер уверенно выигрывает. 2:0 в пользу Жёлтой железяки.