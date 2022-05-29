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Мусорный контейнер против автомобилей

Мусорный контейнер против автомобилей

Автор:
29 мая 2022 13:12
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   авария   видео   дтп   мусорка   мусорный контейнер   
1211
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Большой желтый мусорный контейнер на пустой дороге возде частного дома, раннее утро и ... две эпичные аварии.

Это видео завирусилось на reddit и разделило пользователей на два лагеря. Одни обвинили владельца контейнера, который, судя по всему, не хотел портить свой газон, а другие упрекнули в невнимательности самих водителей.

Но в любом случае контейнер уверенно выигрывает. 2:0 в пользу Жёлтой железяки.


Представляете, как обрадовался первый водитель, поняв, что он не единственный неудачник на этой улице.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   авария   видео   дтп   мусорка   мусорный контейнер   
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17  комментариев
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177
mosazer 3 часа назад
Судя по теням, это раннее утро, когда солнце светит прямо в глаз водителю ослепляя его.
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84
сергей костюнин 14 минут назад
А зачем они так ?*
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5k
Slv01 16 минут назад
мусорный контейнер - это препятствие на дороге!
Согласно ПДД должны быть два момента:
1. Предупреждение о препятствии (обозначить, что это препятствие) на дороге
2. направление объезда препятствия
Вы хоть один из этих моментов видите? вот и попал владелец контейнера
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4k
Yury Skarzhinsky Полчаса назад
Два дебила-это сила!
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11k
Кыся Час назад
Ну и отличненько. Этим двум водить не стоит.
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28k
Dobry vojak Svejk Z Час назад
Судя по теням - солнце низко. Слепит. ТЕМ БОЛЕЕ НЕХЕР ГНАТЬ !
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211
Lexx 2 часа назад
Но контейнер реально поставили со всеми нарушениями. На газон, конечно, тоже не хорошо, но это не клумба, там быстро всё заново вырастет.
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211
Lexx Анатолий Соколов 58 минут назад
Да пох#р на твой автомобиль, я про то,что не фига контейнеры посреди дороги разбрасывать. А наощупь" можно вообще съехать с дороги и нащупать столб или что то живое и не одно.
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47k
Олег 2 часа назад
музычку из деревни дураков нужно было наложить. Ржал.. смотрел раз 5
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5k
Дмитрий 2 часа назад
Они оба дол...ы что ли? Или как? Куда они неслись оба?
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82
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Два-ноль )))
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28
бон ли 2 часа назад
дело шамаича живет!
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