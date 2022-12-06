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Неудачная попытка съезда с МКАД

Неудачная попытка съезда с МКАД

Автор:
06 декабря 2022 13:27
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мкад   
814
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Водитель BMW X5 очень хотел успеть на съезд с МКАД, но быстро пожалел об этом. Всё же стоило доехать до следующего и спокойно развернуться.

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Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мкад   
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8  комментариев
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3k
Едондер пуп 38 минут назад
Правильный поджопник. Ещё бы и регу такой же.
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27k
Юрьевич 9 минут назад
Карма за хитрожопость. А вот регу повезло...

Нормальные люди стоят в очереди на съезд большую часть времени вот из-за таких хитрожопых, которые вклиниваются перед самым съездом. Вот где нужно камеры вешать...
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2k
Дмитрий 11 минут назад
Странно: пропаганду лгбт запретили, а эти тридварасы на бмв продолжают ездить. Непорядок.
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942
Джонни 14 минут назад
т.е. там 2 ряда уже стоит на поворот+ 3й ряд хитрожопых вклинивается, а регик с поджопником аж с 4го пытались вклиниться- получается они хитрохитрожопые - чтож поделом.
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2k
anatolis 21 минуту назад
Вот из за таких п.и.д.а.р.о.в как рег такая фигня и происходит.
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72k
Viktor Полчаса назад
Я сегодня такую мразь хитрожопую, как рег не пустил - жена начала возбухать, цыкнул на неё - из подворотни, со второстепенной (при пробке), да много ещё ситуаций, где надо пропустить, но не в данной ситуации! Про Х5 ваащё молчу.

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6k
Станислав 37 минут назад
А рег пи..рок тот еще, с левого ряда тулится.
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4k
!ГЕНнадий 41 минуту назад
Мощно впечатал...
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