Неудачная попытка съезда с МКАД

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Водитель BMW X5 очень хотел успеть на съезд с МКАД, но быстро пожалел об этом. Всё же стоило доехать до следующего и спокойно развернуться.
Присутствует ненормативная лексика!
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Нормальные люди стоят в очереди на съезд большую часть времени вот из-за таких хитрожопых, которые вклиниваются перед самым съездом. Вот где нужно камеры вешать...