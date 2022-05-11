Водитель внедорожника остановился посреди оживлённой трассы и стал причиной массового ДТП в Абу-Даби

Управление дорожного движения и патрулирования полиции Абу-Даби предупредило водителей, чтобы они не останавливались посреди дороги, а автомобилистов призвали останавливаться в безопасном месте, чтобы защитить других. В случае, если транспортное средство не может быть перемещено, водитель должен немедленно обратиться в центр управления для получения поддержки.

2022-05-11T14:22:07+03:00