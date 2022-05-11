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Водитель внедорожника остановился посреди оживлённой трассы и стал причиной массового ДТП в Абу-Даби

Водитель внедорожника остановился посреди оживлённой трассы и стал причиной массового ДТП в Абу-Даби

Автор:
11 мая 2022 14:22
Сообщество : Аварии
Метки: Абу-Даби   ОАЭ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   
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Видео, опубликованное полицией Абу-Даби, показывает, как небрежный автомобилист остановился посреди оживлённой дороги после того, как некоторые части его внедорожника отвалились. Водитель должен был доехать к зоне остановки, но вместо этого предпочёл остаться на средней полосе в скоростном потоке.

Источник:

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Метки: Абу-Даби   ОАЭ   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   
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23  комментария
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193
Mrak OBOY 7 часов назад
честно, в этой ситуации водитель фургона мне кажется большем виновником дтп!!!
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859
VSh 44 минуты назад
Водитель виноват что не предпринял попытку убрать авто с трассы. Но водитель микроавтобуса почему не переместился в другую полосу, ведь времени у него было вагон? Пялился походу в телефон.
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28k
Alex 2 часа назад
Чурки- они и дубае урюки
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1k
anatolis 2 часа назад
с учётом того что у водителя разорвало переднее левое колесо и он просто не мог ехать быстрее
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8k
alex9845 6 часов назад
Потому что права получить слишком легко и в итоге мы имеем на дорогах идиотов у которых не то что мозгов нет,у них и инстинкт самосохранения плохо работает.
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10k
Oleg 6 часов назад
Они там в глаза долбятся нон стопом?
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574
Bassreflex 7 часов назад
Трасса длинная ровная без поворотов, ям, неровностей. Они там фигачат под 140км/ч на круиз контроле.
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1k
Дмитрий 7 часов назад
При таких небольших скоростях, прямой трассе и отличной видимости днём вины стоящего авто в ДТП вообще нет ни капли. В глаза долбиться нужно меньше. Привыкли на ишаках/верблюдах ездить...
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7k
Завтра всё изменится! 8 часов назад
Всё понимаю, стечение обстоятельств и прочее. Но как можно не заметить, что прямо перед тобой стоит автомобиль? Да так, что бы даже не предпринять хотя бы попытку тормозить.
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6k
Алексей 8 часов назад
Слепошарый в телефоне небось сидел, стопы за секунду до неотвратимого загорелись.
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34k
Опаньки 8 часов назад
грузовичок на автопилоте походу шел
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