Водитель внедорожника остановился посреди оживлённой трассы и стал причиной массового ДТП в Абу-Даби

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Видео, опубликованное полицией Абу-Даби, показывает, как небрежный автомобилист остановился посреди оживлённой дороги после того, как некоторые части его внедорожника отвалились. Водитель должен был доехать к зоне остановки, но вместо этого предпочёл остаться на средней полосе в скоростном потоке.
Некоторым автомобилям сначала удается избежать столкновения, но водитель фургона в конечном итоге столкнулся со стоящим внедорожником.
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Управление дорожного движения и патрулирования полиции Абу-Даби предупредило водителей, чтобы они не останавливались посреди дороги, а автомобилистов призвали останавливаться в безопасном месте, чтобы защитить других. В случае, если транспортное средство не может быть перемещено, водитель должен немедленно обратиться в центр управления для получения поддержки.
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АНТИФИШКИ
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