На Ставрополье молодой водитель сбил бурёнок на трассе

2099
1
1
На трассе вблизи села Спицевка 19-летний парень на ВАЗ-2115 совершал обгон и влетел в стадо коров, которое погонщик перегонял в неположенном месте. Также повреждения получили ВАЗ-2110 и lada XRAY.
Три коровы получили травмы. Погонщика привлекли к ответственности за перегон коров в неположенном месте, он будет возмещать ущерб водителю ВАЗ-2115.
Источник:
Водитель «пятнадцатой» в свою очередь будет возмещать ущерб владельцам скота и водителям двух поврежденных машин. Страховки у молодого человека нет. В момент аварии парень был трезв.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Йошкар-Оле Mercedes опрокинулся на бок после столкновения с Audi
- Авария дня. Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП под Иркутском
- Авария дня. Смертельное лобовое столкновение в Ленинградской области
- Безрассудный левый поворот: момент ДТП на перекрёстке в Кемерово
- Все стоят, а она решила объехать: автомобилистка попала в ДТП в Северодвинске
Новости партнёров
Они же тяжёлые...
В Индии его за это заживо бы сожгли.
Да и на Руси Бурёнка-Кормилица всегда священно уважалась.
Животинок жаль. Они же тоже живые. Были...