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На Ставрополье молодой водитель сбил бурёнок на трассе

На Ставрополье молодой водитель сбил бурёнок на трассе

Автор:
06 мая 2022 13:08
Сообщество : Аварии
Метки: ВАЗ   аварии   авто   видео   дтп   коровы   обгон   стадо коров   
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На трассе вблизи села Спицевка 19-летний парень на ВАЗ-2115 совершал обгон и влетел в стадо коров, которое погонщик перегонял в неположенном месте. Также повреждения получили ВАЗ-2110 и lada XRAY.

Источник:

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Метки: ВАЗ   аварии   авто   видео   дтп   коровы   обгон   стадо коров   
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14  комментариев
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637
Mazabest 4 часа назад
Шумахер фигов
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43k
SinigamiRuuk 44 минуты назад
Впервые вижу летающих коров...
Они же тяжёлые...
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29k
Slonyash 2 часа назад
Накуя так лететь?! Уродец!
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18k
ЦСКА 2 часа назад
Вот такие гниды на "зебрах" "страйки" исполняют! С летельным исходом!
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1k
Motorola 2 часа назад
Мразь !!!! Просто, конченая падаль !
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2k
ProstoBoBka 3 часа назад
Сказочный... Поражают такие водятлы, авто впереди притормаживает! А этот баран вместо торможения, на встречу и вперед!
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15k
Роберт Шекли 3 часа назад
Жалко буренок
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46k
Олег 4 часа назад
Скидки в пятерочке были ? Ладно яму не заметил, но СТАДО
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42k
Per aspĕra ad astra 4 часа назад
Вот он ублюдок, мать его, говно собачье,,, жопа.
В Индии его за это заживо бы сожгли.
Да и на Руси Бурёнка-Кормилица всегда священно уважалась.
Животинок жаль. Они же тоже живые. Были...
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813
Антон 4 часа назад
Дебил билять.
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45k
dima423 4 часа назад
а как можно трезвым не заметить стадо коров на дороге?... да еще ведь он выполнял маневр обгона, то есть по идее за дорогой следить должен был, но судя по видео даже не тормозил...
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34k
Нанук Паналык 4 часа назад
перегонял в неположенном месте.
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Олег

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