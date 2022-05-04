В Подмосковье водитель «Шкоды» бросил вызов тепловозу

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В Щёлково водитель «Шкоды» торопился проскочить переезд прямо перед составом, но сделать этого не успел.
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АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп жд переезд поезд
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это риторический вопрос...
Однажды в Курьяново (Москва) наблюдал как газелька въ@башилась в ПОСЛЕДНИЙ вагон проходящего переезд поезда ! Ну как так то ? Пробища на несколько часов...
А, вообще , за нарушение правил проезда Ж/Д переездов предусмотрено лишение, и я лично знаком с водителями , которые остались без прав, остановившись ближе пяти метров от рельсов при запрещающем... Короче, головой крутить надо на 360 градусов и мозги не выключать!
А против самой машины ничего не имею. Но тут, как я понял, одни обиженные "шкодники" - судя по минусам. Ну что ж...
Семафор – сигнальный прибор стационарного типа, используемый на железных дорогах. Представляет собой высокую мачту с закрепленными на ней подвижными крыльями.
Как ни банально, но элементарные вещи не плохо бы знать. Ну, подрастёшь, запомнишь. Может быть.