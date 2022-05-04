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В Подмосковье водитель «Шкоды» бросил вызов тепловозу

В Подмосковье водитель «Шкоды» бросил вызов тепловозу

Автор:
04 мая 2022 12:27
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жд переезд   поезд   
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В Щёлково водитель «Шкоды» торопился проскочить переезд прямо перед составом, но сделать этого не успел.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   жд переезд   поезд   
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37  комментариев
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19k
babuby 13 часов назад
Не, ну вот как можно выпускать на дорогу человека, не способного заметить "ПАРОВОЗ"!!?? Для него что, всё что мельче авианосца, вообще не помеха!?
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22k
Валерий 3 часа назад
паровозовожатый мог бы проехать еще пару десятков метров, а то теперь переезд закрыт. А этому мудофелю на шкоде один хрен уже не помочь.
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888
ezh28 3 часа назад
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2k
Natali 4 часа назад
У меня случай был, передо мной через машину женщина за рулем, переезд открытый. Она колесами на него заезжает и тут сигнал (она прям на рельсах в этот момент) ну и она на тормоз нажала и стоит.... Посередине переезда. Сигнал же, ехать нельзя. Ей махали все, выбежал работник из будки, орал, оставили шлагбаум ей для проезда. Стоит и смотрит на всех, не понимая, что происходит. Кое-как выперли ее с путей, за несколько секунд до товарняка.
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456
татьяна 5 часов назад
надеюсь, из тепловоза ребята вышли навешать люлей идиоту..
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10k
Seledochnik 5 часов назад
Мда, туповат конечно
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294
Alex 5 часов назад
Часом не отсюда персонаж? ;)
Ссылка youtu.be
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2k
Владимир 6 часов назад
Слепой шкодовод не заметил приближающийся тепловоз.
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374
Паша 7 часов назад
он че, специально затормозил на переезде, чтоб под тепловоз попасть?
это риторический вопрос...
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7k
Vалѣнтиныч 8 часов назад
Для тех у кого не работает светофор повесили знак "проезд без остановки запрещён". Да и помеху справа никто не отменял... Хотя для реальных пацанов тепловоз разве помеха?
Однажды в Курьяново (Москва) наблюдал как газелька въ@башилась в ПОСЛЕДНИЙ вагон проходящего переезд поезда ! Ну как так то ? Пробища на несколько часов...
А, вообще , за нарушение правил проезда Ж/Д переездов предусмотрено лишение, и я лично знаком с водителями , которые остались без прав, остановившись ближе пяти метров от рельсов при запрещающем... Короче, головой крутить надо на 360 градусов и мозги не выключать!
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7k
Михаил 10 часов назад
Для чего тепловоз останавливают, как я понял, "Шкода" нашкодила и сбоку встала. Водитель явно не отмажется, у него помеха справа.
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17k
satris 10 часов назад
Серьёзную машину шкодой не назовут.
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2k
lekha-fil 10 часов назад
А светофор не работал.
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1k
Куртуазный Маньерист 10 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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18k
nobody® 11 часов назад
Притормозил, чтобы колёсики не попортить на рельсах
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8k
xexeylhf 13 часов назад
Вот куда торопятся? Это же не товарняк стовагонный пропустить. Хорошо, что скорость маленькая была. Машину, фактически, мягонько подвинули.
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20k
SolomonA 13 часов назад
Баттл!
Ссылка www.youtube.com
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Олег

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