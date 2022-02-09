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На железнодорожном переезде Заволжском районе водитель самосвала столкнулся с грузовым составом. Грузовик развернуло, и он оказался в кювете.
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Местные жители отметили, что железнодорожные составы проходят там очень редко, из-за чего водители не останавливаются перед переездом.
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