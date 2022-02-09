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Авария дня. Момент столкновения состава и самосвала под Тверью

Авария дня. Момент столкновения состава и самосвала под Тверью (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2022 10:47
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   жд переезд   
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На железнодорожном переезде Заволжском районе водитель самосвала столкнулся с грузовым составом. Грузовик развернуло, и он оказался в кювете.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   жд переезд   
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15  комментариев
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18k
babuby 2 часа назад
Не заметил железнодорожный состав!?? Подобных водятлов нужно лишать прав ПОЖИЗНЕННО!
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8k
Hunson Abadeer Полчаса назад
насколько надо быть слепым чтобы не заметить состав
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1k
Дрочер Полоумный 41 минуту назад
Надо ввести правило обязательно сигналить машинисту поезда перед переездом. Может водитель будет хотя бы не глухой
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3k
Mowgley 45 минут назад
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2k
Сладких снов Час назад
Столкновение нежное, но рулевому лучше грузовичок махнуть на ИС-3 или КВ, а перед переездом для гарантии по врагу с короткой бронебойным прямо в лоб вертушки.
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6k
Виктор Час назад
Я больше за пёселя переживал ...
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2k
Sergius SPb Час назад
Сдача самосвала на металлолом. Или водило решил покончить.
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274
Азмон 2 часа назад
может проблема кроется в цвете кабины грузовика?
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3k
Wertos 2 часа назад
На Урале зимой тоже ездить не очень.
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654k
Alexey Berestenko 2 часа назад
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7k
Tamdima 2 часа назад
Там все провтыкали. Собака бегала там, тоже ни хера не замечала, ни поезда, ни машины. Слава Богу с ней всё в порядке.
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38k
Франц Лефорт 2 часа назад
В аналогичной ситуации (лично был свидетелем), водитель КАМАЗА выдал фразу гаишникам! "А куда он едет ,у него же помеха справа? " Вы бы слышали ржач присутствующих......
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