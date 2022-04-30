Хитрости советского "Запорожца", которых не было даже в "Майбахе"

Но в итоге пригодилась только конструкция задней подвески, все остальное не соответствовало техническому заданию (ТЗ) и пришлось разрабатывать самим. Главными, но негласными заказчиками "Запорожца" были... военные. Им требовался транспорт переднего края для доставки боеприпасов и вывоза раненных. Предполагалось в единой компоновке, но в разных кузовах выпускать один и тот же автомобиль и для военных и для гражданских нужд. Поэтому у автомобиля воздушное охлаждение двигателя (нет угрозы осколочного повреждения радиатора) и днище кузова гладкое как лыжи (для проходимости).