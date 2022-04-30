Хитрости советского "Запорожца", которых не было даже в "Майбахе"

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С этим авторитетным высказыванием ведущего британской автомобильной телепередачи Top Gear трудно не согласится. Автомобиль действительно имел ряд специфических козырей, о которых знали только владельцы этой малолитражки. Забудьте шаблонные пренебрежительные высказывания о "Запорожце" и послушайте мнение автолюбителей, более 15 лет проездивших за рулем ЗАЗ.
Для начала несколько интересных фактов об автомобиле:- Автомобиль "Запорожец" родился в Москве, благодаря упорному труду конструкторов Московского Завода Малолитражных Автомобилей (МЗМА). Изначально автомобиль назывался "Москвич 444". После ходовых испытаний было проведено ряд модернизаций и модель поменяли на "Москвич 965". Далее вся документация была передана на Запорожский завод "Коммунар" для серийного производства.
"Запорожец" мог выглядеть совершенно иначе. Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) предложил совершенно футуристический дизайн кузова. Модель называлась "Белка"
"Запорожец" мог выглядеть совершенно иначе. Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) предложил совершенно футуристический дизайн кузова. Модель называлась "Белка"
Увы, автомобиль имел плохую управляемость и в серию не пошел. При разработке будущего "Запорожца" в качестве образца был рекомендован FIAT 600.
Но в итоге пригодилась только конструкция задней подвески, все остальное не соответствовало техническому заданию (ТЗ) и пришлось разрабатывать самим. Главными, но негласными заказчиками "Запорожца" были... военные. Им требовался транспорт переднего края для доставки боеприпасов и вывоза раненных. Предполагалось в единой компоновке, но в разных кузовах выпускать один и тот же автомобиль и для военных и для гражданских нужд. Поэтому у автомобиля воздушное охлаждение двигателя (нет угрозы осколочного повреждения радиатора) и днище кузова гладкое как лыжи (для проходимости).
"Запорожец" успешно экспортировался, причем не только в соцстраны. В западную Европу автомобили поставлялись через финскую компанию Konela и бельгийскую Scaldia-Volga. Годовой объем продаж составлял около 5000 шт., что очень неплохой показатель.
Ну и теперь перейдем к хитрым "козырям" автомобиля "Запорожец". Первый и самый очевидный козырь - бюджетность во всем. Это был самый дешевый автомобиль (цена в 1962 году 1800 рублей). Минимум затрат на обслуживание, даже фильтры у него многоразовые: помыл в бензине и снова как новенький. Расход топлива 5,9 литра на 100 км и при этом мотор совершенно не критичен к октановому числу бензина.
На днище кузова нет выступающих элементов, поэтому автомобиль легко проходит там, где "Жигули" и "Москвичи" застрянут. Ну и маленький вес автомобиля (790кг.) также играет не последнюю роль. Колея задней и передней оси отличаются на 20мм, но именно эта мелочь заметно увеличивает сцепление задних колес с грунтом при движении по бездорожью. Если "Запорожец" все таки забуксовал, глушим двигатель и ставим первую скорость. Достаем "кривой стартер" и крутим им двигатель. Машина запросто преодолевает коварный участок.
Зимой нет необходимости молотить двигателем, пытаясь держать тепло в салоне: с этим прекрасно справляется автономный отопитель. У ЗАЗ очень простая конструкция крепления передних сидений - снимаются очень быстро. Этим часто пользовались при выезде на природу, чтобы не сидеть на мокрой земле.
Ну и главная особенность ЗАЗ, восхитившая англичан:
Ну и главная особенность ЗАЗ, восхитившая англичан:
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Для каких секретных целей было сделано это технологическое отверстие так никто и не смог объяснить.
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АНТИФИШКИ
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