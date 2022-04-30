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Хитрости советского "Запорожца", которых не было даже в "Майбахе"

Хитрости советского "Запорожца", которых не было даже в "Майбахе"

Автор:
30 апреля 2022 14:53
Метки: top gear   Запорожец   СССР   авто   история   факты   
757
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С этим авторитетным высказыванием ведущего британской автомобильной телепередачи Top Gear трудно не согласится. Автомобиль действительно имел ряд специфических козырей, о которых знали только владельцы этой малолитражки. Забудьте шаблонные пренебрежительные высказывания о "Запорожце" и послушайте мнение автолюбителей, более 15 лет проездивших за рулем ЗАЗ.
Для начала несколько интересных фактов об автомобиле:- Автомобиль "Запорожец" родился в Москве, благодаря упорному труду конструкторов Московского Завода Малолитражных Автомобилей (МЗМА). Изначально автомобиль назывался "Москвич 444". После ходовых испытаний было проведено ряд модернизаций и модель поменяли на "Москвич 965". Далее вся документация была передана на Запорожский завод "Коммунар" для серийного производства.
"Запорожец" мог выглядеть совершенно иначе. Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) предложил совершенно футуристический дизайн кузова. Модель называлась "Белка"
Увы, автомобиль имел плохую управляемость и в серию не пошел. При разработке будущего "Запорожца" в качестве образца был рекомендован FIAT 600.
Но в итоге пригодилась только конструкция задней подвески, все остальное не соответствовало техническому заданию (ТЗ) и пришлось разрабатывать самим. Главными, но негласными заказчиками "Запорожца" были... военные. Им требовался транспорт переднего края для доставки боеприпасов и вывоза раненных. Предполагалось в единой компоновке, но в разных кузовах выпускать один и тот же автомобиль и для военных и для гражданских нужд. Поэтому у автомобиля воздушное охлаждение двигателя (нет угрозы осколочного повреждения радиатора) и днище кузова гладкое как лыжи (для проходимости).
"Запорожец" успешно экспортировался, причем не только в соцстраны. В западную Европу автомобили поставлялись через финскую компанию Konela и бельгийскую Scaldia-Volga. Годовой объем продаж составлял около 5000 шт., что очень неплохой показатель.
Ну и теперь перейдем к хитрым "козырям" автомобиля "Запорожец". Первый и самый очевидный козырь - бюджетность во всем. Это был самый дешевый автомобиль (цена в 1962 году 1800 рублей). Минимум затрат на обслуживание, даже фильтры у него многоразовые: помыл в бензине и снова как новенький. Расход топлива 5,9 литра на 100 км и при этом мотор совершенно не критичен к октановому числу бензина.
На днище кузова нет выступающих элементов, поэтому автомобиль легко проходит там, где "Жигули" и "Москвичи" застрянут. Ну и маленький вес автомобиля (790кг.) также играет не последнюю роль. Колея задней и передней оси отличаются на 20мм, но именно эта мелочь заметно увеличивает сцепление задних колес с грунтом при движении по бездорожью. Если "Запорожец" все таки забуксовал, глушим двигатель и ставим первую скорость. Достаем "кривой стартер" и крутим им двигатель. Машина запросто преодолевает коварный участок.
Зимой нет необходимости молотить двигателем, пытаясь держать тепло в салоне: с этим прекрасно справляется автономный отопитель. У ЗАЗ очень простая конструкция крепления передних сидений - снимаются очень быстро. Этим часто пользовались при выезде на природу, чтобы не сидеть на мокрой земле.
Ну и главная особенность ЗАЗ, восхитившая англичан:
Для каких секретных целей было сделано это технологическое отверстие так никто и не смог объяснить.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: top gear   Запорожец   СССР   авто   история   факты   
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3k
Veprь в напряге Час назад
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21
300n Секунду назад
Помню, малым был, родители с друзьями на отдых поехали и нас собой взяли конечно. У папы копейка, у одного друга шестерка, у другого - запорожец. Еще выезжая из городка попали на крутой подъем. Копейка и шестерка сразу заехали, а запорожец - ну никак не мог ее одолеть. Раза с третьего наверно задом удалось заехать. С тех пор какое-то пренебрежение к запорожцам.
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29k
Slonyash 14 минут назад
Печка в Запоре дюже добрая, работает отдельно от двигателя. Расход меньше литра в час. Так что зимняя рыбалка комфортная.
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927
КАКАнгел 14 минут назад
вот проходимость у него и правда суперская . лучше него только ЛУАЗ .
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25k
Ваня 37 минут назад
трудяжка, а сколько всего с ним было сделано!..
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2k
cfhfwby 45 минут назад
Отверстие это- кингстон, наверное, чтобы затопить в ближайшей луже данное изделия, типа: так не доставайся ты ж никому. Он же предусматривался и для военных поначалу.
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53
beatoni4esky 45 минут назад
По поводу лючка, на днище есть еще отверстия, которые закрыты резиновыми пробками... Предназначение как сливные отверстия, версия 1 если в салон попало много воды, вторая, при грунтовании кузова использовали метод, погружения в емкость с грунтом...

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11k
Джон Уик 50 минут назад
Просто пробка в полу если затопило салон.
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