Идеально отреставрированный «Запорожец» 1965 года выпуска хотят продать по цене новой Lada Vesta

По словам автора объявления, его целью было воссоздать машину с конвейера «до всех мелочей». Детали, вплоть до шляпок болтов, он подбирал по заводскому каталогу, а цвета краски кузова и ткани в салоне делал на заказ, тщательно сравнивая с оригиналом. К примеру, в поисках дермантина продавец объездил более двух десятков магазинов, так и не найдя подходящий образец. В итоге пришлось заказывать кожзаменитель в Риге.