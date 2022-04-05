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Идеально отреставрированный «Запорожец» 1965 года выпуска хотят продать по цене новой Lada Vesta

Идеально отреставрированный «Запорожец» 1965 года выпуска хотят продать по цене новой Lada Vesta (24 фото)

Автор:
05 апреля 2022 09:32
Сообщество : Автомир
Метки: ЗАЗ   ЗАЗ-965А   Запорожец   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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В Москве продают тщательно отреставрированный ЗАЗ-965А 1965 года выпуска. Владелец утверждает, что восстановительные работы длились несколько лет, и теперь "горбатый" в первозданном состоянии.
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Источник:

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Метки: ЗАЗ   ЗАЗ-965А   Запорожец   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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4  комментария
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babuby Час назад
Ну так этот Запорожец, не меньше десятка Вест ещё переживёт!
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Thomsen 24 минуты назад
Отменная реставрация, молодец мужик.
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540
Змей Горыныч 49 минут назад
У первых Запорожцев (со "звездой") подфарники были сверху крыльев
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11k
Кыся 52 минуты назад
В таком состоянии это даже недорого. Купят мигом в коллекцию или в качестве интерьера, например в ресторан или салон. Для организации это копейки, а внимание привлекает лучше любой рекламы.
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