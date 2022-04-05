Идеально отреставрированный «Запорожец» 1965 года выпуска хотят продать по цене новой Lada Vesta

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В Москве продают тщательно отреставрированный ЗАЗ-965А 1965 года выпуска. Владелец утверждает, что восстановительные работы длились несколько лет, и теперь "горбатый" в первозданном состоянии.
На портале «Авто.ру» нового хозяина ищет ЗАЗ-965А 1965 года выпуска, восстановленный до идеала силами нынешнего владельца. Среди его особенностей – звезда на капоте, которая в более поздних версиях сменилась на пятиугольник, а также полностью оригинальные состояние: продавец из Москвы уверяет, что использовал исключительно заводские запчасти, сверяясь с каталогом 1965 года. Результат своих трудов он оценил в 1 250 000 рублей.
По словам автора объявления, его целью было воссоздать машину с конвейера «до всех мелочей». Детали, вплоть до шляпок болтов, он подбирал по заводскому каталогу, а цвета краски кузова и ткани в салоне делал на заказ, тщательно сравнивая с оригиналом. К примеру, в поисках дермантина продавец объездил более двух десятков магазинов, так и не найдя подходящий образец. В итоге пришлось заказывать кожзаменитель в Риге.
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В результате реставрации, которая заняла несколько лет и была закончена в 2021 году, «Запорожцу» удалось вернуть состояние новой машины. Исправна вся электрика, включая лампочки и оригинальный клаксон. Функционирует и бензиновый обогреватель.
Мотор также в полностью рабочем состоянии и «заводится с полоборота в любую погоду», утверждает продавец. Указанный в объявлении пробег 57-летнего советского седана – всего 10 километров. Какой была его судьба до восстановления, неизвестно.
Модернизированный ЗАЗ-965А «Запорожец» выпускался Запорожским автомобилестроительным заводом с 1962 по 1969 год. Он оснащался мотором с увеличенным до 887 кубических сантиметров рабочим объемом, который развивал 27 лошадиных сил, а затем – 30-сильным агрегатом того же объема.
Источник:
АНТИФИШКИ
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