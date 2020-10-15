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Культовый Ferrari из 80-х с минимальным пробегом

Культовый Ferrari из 80-х с минимальным пробегом (22 фото + 1 видео)

Автор:
15 октября 2020 14:09
Сообщество : Автомир
Метки: ferrari   ferrari testarossa   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   спорткар   
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Онлайн-аукцион Bring-a-Trailer выставил на продажу культовый спорткар Ferrari Testarossa из 80-х. Несмотря на свой возраст, автомобиль может похвастается пробегом всего в 6000 километров.

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Метки: ferrari   ferrari testarossa   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   спорткар   
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