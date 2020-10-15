Культовый Ferrari из 80-х с минимальным пробегом

Онлайн-аукцион Bring-a-Trailer выставил на продажу культовый спорткар Ferrari Testarossa из 80-х. Несмотря на свой возраст, автомобиль может похвастается пробегом всего в 6000 километров.
По заявлению продавца, суперкар 1988 года имеет отличное состояние. Кузов обладает несколькими мелкими сколами. Автомобиль оснащается оригинальными шестнадцатидюймовыми колёсными дисками, кондиционером, креслами с электроприводом регулировок, штатной кассетной магнитолой.
При этом рулевое колесо Момо тоже имеет оригинальный вид. Testarossa оснащается 12-цилиндровой 4,9-литровой силовой установкой, генерирующей 390 лошадиных сил.
Двигатель шесть лет назад полностью обслужили, осуществив замену приводных ремней. Когда в Сети появилась данная информация, стоимость транспортного средства в рамках онлайн-аукциона составляла 130 000 дол. (10 000 000 руб.).
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