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Сообщество Автомир 9347 постов • 761 подписчик подписаться
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В Москве задержали дорожного агрессора, который угрожал людям игрушечным пистолетом

В Москве задержали дорожного агрессора, который угрожал людям игрушечным пистолетом (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 марта 2022 15:11
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авто   видео   дтп   конфликт   конфликт на дороге   учитель на дороге   
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На севере Москвы водитель "Ниссана" угрожал пистолетом другому участнику движения. Видеороликом заинтересовались полицейские, и вскоре мужчина был задержан. В его автомобиле нашли пластиковый муляж пистолета.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   видео   дтп   конфликт   конфликт на дороге   учитель на дороге   
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21  комментарий
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4k
Hugo_RnD Час назад
у того, кто свою лушпердяйку с, как минимум, хаммером ассоциирует - явная шизофрения.
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4k
бедный студент из Африки 6 минут назад
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13k
motorocker 23 минуты назад
На 15 суток.
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44k
Элек Мек Полчаса назад
Башка у него видимо тоже пустая и пластмассовая.
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27k
Vazari Полчаса назад
Спили мушку!
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57
Timofey2007 46 минут назад
Баендерлог
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1k
Mazter 51 минуту назад
Капец, а глаза на видео бегают как будто мамке за двойку приходится объясняться. Прям вижу "ну а что я, там у всего класса игрушечные пистолеты были"
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4k
Tuskub 58 минут назад
Петушинка с пластиковым пистолетиком - это куда же ниже падать?
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9k
Hunson Abadeer Час назад
а почему мы бы не впаять 14 суток например уёпку этому
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3k
Babangdida Час назад
Пистолет отмыли или грязным приобщили к вещ-докам?
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4k
Andrey Abramov 2 часа назад
А если бы его положили из травмата, то он был бы жертвой?!
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521
Киса Кацман 2 часа назад
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405
Виктор Глущенко Киса Кацман Час назад
Там уже спилена . Заранее подсуетился .
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20k
KOSTELLO 2 часа назад
На ниссане петух ущербный
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3k
Дмитрий 2 часа назад
а чего-то он в участке такой смирный и глазки такие мирные
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405
Виктор Глущенко Иван Час назад
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