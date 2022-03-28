В Москве задержали дорожного агрессора, который угрожал людям игрушечным пистолетом

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На севере Москвы водитель "Ниссана" угрожал пистолетом другому участнику движения. Видеороликом заинтересовались полицейские, и вскоре мужчина был задержан. В его автомобиле нашли пластиковый муляж пистолета.
Составлены административные материалы за мелкое хулиганство, а также нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части и нарушение правил маневрирования.
Источник:
АНТИФИШКИ
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