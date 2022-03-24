В Петербурге водитель “Мерседеса” перегородил тротуар и назвал пешеходов “нищебродами”

Заодно похвастался, что он “живёт и кайфует”.
Коломяги - район на севере Санкт-Петербурга. Там есть детская поликлиника №30, возле которой всё и произошло.
Дерзкий водила решил не тратить время на пробку и бодро попёр прямо по тротуару. Это же “хозяин жизни”, ему всё можно. А когда ему перегородили дорогу и сказали проваливать с тротуара выехать на дорогу и вести себя по-человечески, он выдал гневную речь:
«Я так еду! И заработаю, и кайфану. А вы, нищеброды, будете доказывать всю свою жизнь всем!»
В конце концов девушкам надоело пререкаться с автохамом и он уехал “кайфовать”. Но номерок-то зафиксирован - как минимум, штраф ему обеспечен. А в целом, “хозяина жизни” надо бы и прав лишить, пусть кайфует на самокате.
Источник:
АНТИФИШКИ
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кайфует жлобский гад.
Его расчленит
Ленина град.
Ешь ананасы.....
Автокредит что-ли с утра наконец-то полностью выплатил?))