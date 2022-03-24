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В Петербурге водитель “Мерседеса” перегородил тротуар и назвал пешеходов “нищебродами”

В Петербурге водитель “Мерседеса” перегородил тротуар и назвал пешеходов “нищебродами” (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2022 14:32
Сообщество : Автомир
Метки: Мерседес   Петербург   автохам   водитель   поликлиника   тротуар   
1742
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Заодно похвастался, что он “живёт и кайфует”.

Коломяги - район на севере Санкт-Петербурга. Там есть детская поликлиника №30, возле которой всё и произошло.

Дерзкий водила решил не тратить время на пробку и бодро попёр прямо по тротуару. Это же “хозяин жизни”, ему всё можно. А когда ему перегородили дорогу и сказали проваливать с тротуара выехать на дорогу и вести себя по-человечески, он выдал гневную речь:

 «Я так еду! И заработаю, и кайфану. А вы, нищеброды, будете доказывать всю свою жизнь всем!»

В конце концов девушкам надоело пререкаться с автохамом и он уехал “кайфовать”. Но номерок-то зафиксирован - как минимум, штраф ему обеспечен. А в целом, “хозяина жизни” надо бы и прав лишить, пусть кайфует на самокате.

Источник:

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Метки: Мерседес   Петербург   автохам   водитель   поликлиника   тротуар   
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28  комментариев
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17k
Dr.CrAzY Час назад
почему рожа и номер хероя замазаны?!
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2k
АлексЮстасу 6 минут назад
Никто не обратил внимания, как он заработал (и, главное, чем), когда он показал как машет крыльями и что-то сказал, похожее на кукарекание с 0:05 по 0:07)? Пазл сложился сегодня ещё раз.
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6k
Echo 8 минут назад
так то он молодец, но свою шушлаечку пусть убирает [мат]
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3k
Секрет фирмы 11 минут назад
И дальше что. От того, что кто-то ходит пешком не значит, что нищеброд. Можно иметь мерена и снимать халупу. Или жить в квартире за 15 лямов, но ходить пешком.
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4k
Serj81 14 минут назад
Чмо он конченое. Нормальные так себя не ведут.
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Tuskub 21 минуту назад
Снимите "замазку" с номеров)) Народ должен знать своих "героев"!
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Умница-красавица Полчаса назад
Не верю! Доя убедительности не включил «Кайфуем», значит не кайфует он
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azuver Полчаса назад
Быдло,это в крови. Разговоры и штрафы не помогут.Только @издить.
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36k
Aleksandr Полчаса назад
Зря он с питерскими связался...
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3k
VPJ 45 минут назад
Пусть
кайфует жлобский гад.
Его расчленит
Ленина град.

Ешь ананасы.....
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1k
paranoik_ 45 минут назад
неприятный тип
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8k
Игорь 49 минут назад
на хрена это здесь выкладывать - если номера и морда закрыты? Если кто то кое где у нас порой.....
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71
Джонни Игорь Полчаса назад
Возможно здесь цензура -нельзя, а так по названию заголовка в яндексе гуглятся на других ресурсах - там без цензуры. Он такой лысенький с бородкой, а его женщина похожа на жэнщину с низкой социальной ответственностью, тоже дорогую. На нее он тоже заработал.
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11k
Kostick 52 минуты назад
вангую, это человекообразное очень избирательно себя так ведёт. но тут "как верёвочка не вейся") рано или поздно, его Eb-лет об асфальт расплещется.
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44k
Элек Мек Час назад
Штраф это слишком жестоко,надо просто сжечь.
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9k
Клёст Час назад
Откуда такое довольство своей жизнью?
Автокредит что-ли с утра наконец-то полностью выплатил?))
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1k
Иван Час назад
Там пол Питера таких, остальная половина солевые наркоманы.
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108
Сергей С Иван Час назад
Полностью согласен, болото редкостное
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497
Мурчелло Иван 16 минут назад
Прохрюкал канадец.
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