Наезд на девушку на регулируемом на пешеходном переходе в Великом Новгороде

В местной группе пишут: "Там светофоры у пешеходов рассинхронизированы на 6 секунд. Я видел позавчера. Только что проверила жена. Тот, который видели пешеходы, закончил отсчет красного (зелёный на нем не загорается). Они пошли. А на самом деле, еще 6 секунд красного. Водители, будьте внимательны!"

2022-03-18T14:24:52+03:00