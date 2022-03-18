Наезд на девушку на регулируемом на пешеходном переходе в Великом Новгороде

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45-летний мужчина за рулём Lada Kalina проскакивал на «жёлтый» сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе 28-летнюю девушку.
В местной группе пишут: "Там светофоры у пешеходов рассинхронизированы на 6 секунд. Я видел позавчера. Только что проверила жена. Тот, который видели пешеходы, закончил отсчет красного (зелёный на нем не загорается). Они пошли. А на самом деле, еще 6 секунд красного. Водители, будьте внимательны!"
Источник:
АНТИФИШКИ
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1. Упоротого водятла "я же проскочу на "зелёно-красный".
2. Упоротых пешеходов "ну я же на "зебре", я же на "зелёный".
А реальность такова, что водитель - под следствием, пешеход - в больнице. И у того, и у другого геммора на год вперёд, а то и больше. И всё из-за спешки и самоуверенности.
Водиле - не лететь как ошалелому, пешеходу - головой повертеть и не было бы этого видео.
-Дети, @б вашу мать, мы живем в самой @#$ительной стране-Союз Советских Социалистических Республик ! Но, @#дь, дети, даже на регулируемом пешеходном переходе, крутите вашим @#аным @#алом в разные стороны!