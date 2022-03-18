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Наезд на девушку на регулируемом на пешеходном переходе в Великом Новгороде

Наезд на девушку на регулируемом на пешеходном переходе в Великом Новгороде (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 марта 2022 14:24
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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45-летний мужчина за рулём Lada Kalina проскакивал на «жёлтый» сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе 28-летнюю девушку.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   пешеходный переход   
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11  комментариев
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4k
Alex75r Час назад
Виноват тот кто настраивал светофор. Виноват водитель. И виновата девушка. Девушка получила единственное наказание предусмотренное за невнимательность пешехода при переходе дороги. Получила с избытком. Теперь должны быть наказаны остальные виновные. Хотя я за то чтобы пешеходов наказывали хотя бы за капюшоны и наушники. Слишком многие даже не знают что они обязаны быть внимательны при переходе.
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115
Владимир Полчаса назад
Кого я вижу на видео:
1. Упоротого водятла "я же проскочу на "зелёно-красный".
2. Упоротых пешеходов "ну я же на "зебре", я же на "зелёный".
А реальность такова, что водитель - под следствием, пешеход - в больнице. И у того, и у другого геммора на год вперёд, а то и больше. И всё из-за спешки и самоуверенности.
Водиле - не лететь как ошалелому, пешеходу - головой повертеть и не было бы этого видео.
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10k
Олегbl4 48 минут назад
Помню в школе, на уроках труда к нам приходил дяденька милиционер и говорил:
-Дети, @б вашу мать, мы живем в самой @#$ительной стране-Союз Советских Социалистических Республик ! Но, @#дь, дети, даже на регулируемом пешеходном переходе, крутите вашим @#аным @#алом в разные стороны!
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6k
Алексей Час назад
Да там и второй деятель на 7й секунде справа на красный проскочил.
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2k
Денис 2 часа назад
И пошли... Уровень разобщенности общества зашкаливает. Всем плевать. Кто виноват в этом? Что с нами не так?
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170
eutace 2 часа назад
Пешеходы думают, что зеленый создает непреодолимый барьер для машин
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Олег

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