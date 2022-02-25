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Сообщество Автомир 9215 постов • 761 подписчик подписаться
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Странный тепловоз «Машка» на шинах: для чего создавали такой чудо-вездеход

Странный тепловоз «Машка» на шинах: для чего создавали такой чудо-вездеход (4 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2022 08:50
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   военная техника   разработки   тепловоз   тепловоз машка   
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Конструкторы иногда создают уникальную технику, которая совмещает в себе преимущества разных агрегатов. Одним из таких творений стал тепловоз-внедорожник, прозванный в народе «Машкой».
Зачем же такой агрегат вообще понадобился? Для каких целей был создан передвижной тепловоз на колёсах?

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Метки: авто   автомир   автомобили   военная техника   разработки   тепловоз   тепловоз машка   
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4  комментария
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18k
babuby Полчаса назад
Бред какой-то! Ничего не мешало установить генератор, на шасси БАЗ(ну такая машинка, которая Тополь таскала).
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1k
Максим Максимов 22 минуты назад
Вообще то город называется БРОННИЦЫ, жертва ЕГЭ
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17k
RDen Полчаса назад
"насколько изобретательными бывают инженерные мысли."

то то оно с места не смогло сдвинуться...и почему в виде тепловоза, а не скажем нефтяного танкера?
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35k
KiploksAKS Час назад
А можно было рассказать то же самое, но русским языком?
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