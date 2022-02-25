Странный тепловоз «Машка» на шинах: для чего создавали такой чудо-вездеход

Согласно официальным сведениям, большой тепловоз был сконструирован в 2002 году под Москвой, в городе Бронницы. Толчком к созданию машины послужил заказ от министерства обороны страны ещё в 1998 году. Им был нужен особый тягач, который сможет работать в экстремальных условиях.



Есть версия, что тепловоз был необходим военным для того, чтобы иметь при себе очень мощную электростанцию, способную передвигаться по местности. Подобные гибриды автомобиля и электростанции появились ещё в 1970-х годах в Германии, однако в СССР и в России подобного транспорта не было.