Странный тепловоз «Машка» на шинах: для чего создавали такой чудо-вездеход

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Конструкторы иногда создают уникальную технику, которая совмещает в себе преимущества разных агрегатов. Одним из таких творений стал тепловоз-внедорожник, прозванный в народе «Машкой».
Зачем же такой агрегат вообще понадобился? Для каких целей был создан передвижной тепловоз на колёсах?
Зачем же такой агрегат вообще понадобился? Для каких целей был создан передвижной тепловоз на колёсах?
Согласно официальным сведениям, большой тепловоз был сконструирован в 2002 году под Москвой, в городе Бронницы. Толчком к созданию машины послужил заказ от министерства обороны страны ещё в 1998 году. Им был нужен особый тягач, который сможет работать в экстремальных условиях.
Есть версия, что тепловоз был необходим военным для того, чтобы иметь при себе очень мощную электростанцию, способную передвигаться по местности. Подобные гибриды автомобиля и электростанции появились ещё в 1970-х годах в Германии, однако в СССР и в России подобного транспорта не было.
Есть версия, что тепловоз был необходим военным для того, чтобы иметь при себе очень мощную электростанцию, способную передвигаться по местности. Подобные гибриды автомобиля и электростанции появились ещё в 1970-х годах в Германии, однако в СССР и в России подобного транспорта не было.
Немецкий Лаустер MF-60
Однако на этапе производства стали возникать технические проблемы. Рулевой механизм постоянно был недействительным, а при пробной эксплуатации начинали течь жидкости. В результате, амбициозный проект забросили, так и не доведя его до конца.
Главной особенностью тепловоза являлась его гибридность. Конструкция машины совмещала в себе технические характеристики тепловоза и шасси с шестью осями от ракетной установки, которые необходимы для тягачей. Всего было установлено шесть пар колёс, в которых находились электромоторы.
По бокам машины располагались ящики с аккумуляторами и ёмкостями с маслом для гидравлической системы. В кузове тепловоза располагалась станция. Собственно говоря, именно из-за станции и начались проблемы при пробной эксплуатации тепловоза.
Главной особенностью тепловоза являлась его гибридность. Конструкция машины совмещала в себе технические характеристики тепловоза и шасси с шестью осями от ракетной установки, которые необходимы для тягачей. Всего было установлено шесть пар колёс, в которых находились электромоторы.
По бокам машины располагались ящики с аккумуляторами и ёмкостями с маслом для гидравлической системы. В кузове тепловоза располагалась станция. Собственно говоря, именно из-за станции и начались проблемы при пробной эксплуатации тепловоза.
Общая масса гибридного транспорта составляла примерно 90 тонн. Мощность «Машки» — 1450 лошадиных сил. Предполагалось, что «Машка» сможет обеспечить электропитанием армейскую технику и освещение в далекой сельской местности во время необходимых военных операций.
На начальном этапе производства тепловоза власти возлагали на него большие надежды и даже считали проект перспективным. Однако первые же тестовые прогоны на территории военного полигона показали несовершенства транспорта — он просто-напросто не смог передвигаться из-за проблем с рулевой установкой.
Поэтому «перспективная» махина нуждалась в качественной и масштабной модификации и переделке. А это требовало большого количества денежных и кадровых затрат. Денег, конечно же, никто не дал, и проект был закрыт.
В данный момент «Машка» является музейным экспонатом. В целом, тепловоз можно даже для наглядности завести, однако сдвинуться с места он точно не сможет из-за неисправности рулевого механизма. Поэтому сейчас тепловоз-тягач является лишь наглядным примером того, насколько изобретательными бывают инженерные мысли.
Поэтому «перспективная» махина нуждалась в качественной и масштабной модификации и переделке. А это требовало большого количества денежных и кадровых затрат. Денег, конечно же, никто не дал, и проект был закрыт.
В данный момент «Машка» является музейным экспонатом. В целом, тепловоз можно даже для наглядности завести, однако сдвинуться с места он точно не сможет из-за неисправности рулевого механизма. Поэтому сейчас тепловоз-тягач является лишь наглядным примером того, насколько изобретательными бывают инженерные мысли.
Тепловоз «Машка» в автосимуляторе SpinTires
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то то оно с места не смогло сдвинуться...и почему в виде тепловоза, а не скажем нефтяного танкера?