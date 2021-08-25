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Забавный советский грузовичок по прозвищу «Чижик-пыжик»

Забавный советский грузовичок по прозвищу «Чижик-пыжик» (4 фото)

Автор:
25 августа 2021 08:53
Сообщество : Автомир
Метки: ТГК‑250   авто   автомир   автомобили   прототи   разработки   
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Порой советские производители выпускали очень интересные и забавные модели. В начале 70‑х на Тульском машиностроительном заводе создали микрогрузовичок ТГК‑250 «Чиж».

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Метки: ТГК‑250   авто   автомир   автомобили   прототи   разработки   
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