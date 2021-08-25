Забавный советский грузовичок по прозвищу «Чижик-пыжик»

Крохотный «Чиж» (3 200 мм в длину, 1 350 мм в ширину и 1 500 мм в высоту) в заводской документации именовался мотоколяской. Машина отличалась довольно необычной и передовой по тем временам конструкцией. Например, у нее был передний привод, реечный рулевой механизм и передние стойки типа МакФерсон, чем в начале 70-х и мало кто даже из числа зарубежных авто мог похвастать.



«Чиж» мог бы стать отличным развозным грузовичком. Радиус его разворота составлял всего 3,9 метра, что делало бы его весьма маневренным на узких городских улочках. При довольно малом сухом весе (380 кг) машинка могла взять на борт до 500 кг груза.



Кузов ТГК-250 объемом 2,7 куб.м изгтовливался из стеклопластика и имел удобные боковые сдвижные двери. Одноцилиндровый двухтактный двигатель воздушного охлаждения (247 куб. см. 18 л.с.) от легкового мотороллера «Дельфин» располагался справа от водителя. Машинка могла разгоняться до 65 км/ч и расходовала 6 литров топлива на 100 километров.