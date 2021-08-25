Забавный советский грузовичок по прозвищу «Чижик-пыжик»

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Порой советские производители выпускали очень интересные и забавные модели. В начале 70‑х на Тульском машиностроительном заводе создали микрогрузовичок ТГК‑250 «Чиж».
В то время многие советские предприятия делали попытки создать грузовой мотороллер с закрытым кузовом. На тульском заводе такой транспорт разрабатывали еще с начала шестидесятых, сотрудничая со специалистами из ВНИИТЭ (Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики) и СХКБ (Специально-художественное конструкторское бюро). Одним из плодов этого сотрудничества и стал ТГК-250.
Крохотный «Чиж» (3 200 мм в длину, 1 350 мм в ширину и 1 500 мм в высоту) в заводской документации именовался мотоколяской. Машина отличалась довольно необычной и передовой по тем временам конструкцией. Например, у нее был передний привод, реечный рулевой механизм и передние стойки типа МакФерсон, чем в начале 70-х и мало кто даже из числа зарубежных авто мог похвастать.
«Чиж» мог бы стать отличным развозным грузовичком. Радиус его разворота составлял всего 3,9 метра, что делало бы его весьма маневренным на узких городских улочках. При довольно малом сухом весе (380 кг) машинка могла взять на борт до 500 кг груза.
Кузов ТГК-250 объемом 2,7 куб.м изгтовливался из стеклопластика и имел удобные боковые сдвижные двери. Одноцилиндровый двухтактный двигатель воздушного охлаждения (247 куб. см. 18 л.с.) от легкового мотороллера «Дельфин» располагался справа от водителя. Машинка могла разгоняться до 65 км/ч и расходовала 6 литров топлива на 100 километров.
«Чиж» мог бы стать отличным развозным грузовичком. Радиус его разворота составлял всего 3,9 метра, что делало бы его весьма маневренным на узких городских улочках. При довольно малом сухом весе (380 кг) машинка могла взять на борт до 500 кг груза.
Кузов ТГК-250 объемом 2,7 куб.м изгтовливался из стеклопластика и имел удобные боковые сдвижные двери. Одноцилиндровый двухтактный двигатель воздушного охлаждения (247 куб. см. 18 л.с.) от легкового мотороллера «Дельфин» располагался справа от водителя. Машинка могла разгоняться до 65 км/ч и расходовала 6 литров топлива на 100 километров.
Дабы оставаться в классе мотоколясок, «Чижу» сделали узкую заднюю колею (400 мм против 1 200 мм спереди). Однако при испытаниях выяснилось, что с такой конструкцией машина оказалась недостаточно устойчивой. А вариант с одинаковой шириной колеи автоматически перевел бы грузовичок в полноценный автомобиль с совсем другими требованиями по пассивной безопасности.
Все это потребовало бы серьезных капиталовложений. На них руководство завода, где мотоциклетная техника была лишь побочным ответвлением основного производства, не пошло. Поэтому перспективный и новаторский микрогрузовичок так и остался опытной разработкой.
Все это потребовало бы серьезных капиталовложений. На них руководство завода, где мотоциклетная техника была лишь побочным ответвлением основного производства, не пошло. Поэтому перспективный и новаторский микрогрузовичок так и остался опытной разработкой.
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Метки: ТГК‑250 авто автомир автомобили прототи разработки
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