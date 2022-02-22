В Екатеринбурге дальнобойщик прижал легковушку к отбойнику и скрылся с места ДТП

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На Челябинском тракте водитель большегруза перестраивался в левую полосу и прижал седан Lifan Solano к отбойнику. Дальнобойщик сделал вид, что не заметил ДТП и даже не остановился.
Присутствует ненормативная лексика!
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А на разборе дальнобой отморозится - дескать я ничего не видел, он был у меня в слепой зоне! Фура дескать гружёная, столкновения не почувствовал.
Не бииии бииииии надо нажимать, а на педаль тормоза…… он чего ждал , что фура резко обратно метнётся в свой ряд????
положено в населенном пункте.