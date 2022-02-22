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В Екатеринбурге дальнобойщик прижал легковушку к отбойнику и скрылся с места ДТП

В Екатеринбурге дальнобойщик прижал легковушку к отбойнику и скрылся с места ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 февраля 2022 14:16
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дальнобойщик   дтп   скрылся с места дтп   фура   
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На Челябинском тракте водитель большегруза перестраивался в левую полосу и прижал седан Lifan Solano к отбойнику. Дальнобойщик сделал вид, что не заметил ДТП и даже не остановился.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дальнобойщик   дтп   скрылся с места дтп   фура   
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6  комментариев
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26k
Max Shtirlic Час назад
Рег сам дятел - фура начала маневр гораздо раньше и он вполне мог среагировать!
А на разборе дальнобой отморозится - дескать я ничего не видел, он был у меня в слепой зоне! Фура дескать гружёная, столкновения не почувствовал.
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1k
Максим Максимов 24 минуты назад
Не могу понять рега: ВИДИТ, что фура перестраивается, а на тормоз нажать религия не позволила?
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3k
Urlauber Полчаса назад
Дурак
Не бииии бииииии надо нажимать, а на педаль тормоза…… он чего ждал , что фура резко обратно метнётся в свой ряд????
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10k
☾ Атеист ☽ 45 минут назад
Часто я таких профи вижу, часто... зае уже реально. Но я если и сигналю, то в сочетании с оперативным торможением чтобы уйти из под фуры! а не просто би-би.
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5k
Lucky Час назад
То есть видя такой маневр дальнобоя автор забыл где у него педаль тормоза? Да и скорость, как мне кажется, явно не 60км/час, как
положено в населенном пункте.
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44k
Элек Мек 2 часа назад
Ну вообщем то дальнобойщики как правило все так и перестраиваются,ещё любят на трассе перед носом начинать обгоны длинной в несколько км.,так как делают это на круизе со скоростью 90-100 км.
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