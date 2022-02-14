Польская автолегенда с маленьким пробегом: жаль что «Малюх» не завозили в СССР

За годы производства машина пережила несколько модернизаций, так что здесь собран весь комплект доработок, так сказать, внедрявшихся в разные времена. В салоне обилие пластика и винила, на всех сиденьях подголовники и ремни безопасности. На приборке появился индикатор давления в шинах. Не понятно зачем он на такой маленькой машине, мне кажется указатель температуры масла был бы гораздо полезней.