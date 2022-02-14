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Польская автолегенда с маленьким пробегом: жаль что «Малюх» не завозили в СССР

Польская автолегенда с маленьким пробегом: жаль что «Малюх» не завозили в СССР (8 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2022 09:17
Сообщество : Автомир
Метки: Fiat   Fiat 126   авто   автомир   автомобили   ретро авто   
378
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Польский Fiat 126, известный больше по прозвищу «Малюх» производился 27 лет и стал настоящей легендой как у себя в стране, так и далеко за её пределами. Жаль в СССР эта машина не поставлялась, при том, что экспортировались они даже за океан, причем в дружественные соцлагерю страны.

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Метки: Fiat   Fiat 126   авто   автомир   автомобили   ретро авто   
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5  комментариев
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397
Andrey 2 часа назад
В 96-98 годах был такой у нас . Прикупили в Польше , до сих пор приятные воспоминания !
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Foma Kiniaev 51 секунду назад
А я в детстве такую модельку 1:43 купил по случаю, польского тоже производства, оч. хорошенькая
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16
Дмитрий 2 минуты назад
В Италии Фиат 126 выпускался на заводах в Кассино и Термини-Имересе до 1980-х.

Позже автомобиль выпускался в Польше на Заводе малолитражных автомобилей (FSM) с 1973 по 2000 год, под названием Polski Fiat 126p.
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48
Xam123 48 минут назад
на ниву похожа
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