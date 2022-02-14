Польская автолегенда с маленьким пробегом: жаль что «Малюх» не завозили в СССР

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Польский Fiat 126, известный больше по прозвищу «Малюх» производился 27 лет и стал настоящей легендой как у себя в стране, так и далеко за её пределами. Жаль в СССР эта машина не поставлялась, при том, что экспортировались они даже за океан, причем в дружественные соцлагерю страны.
Этот красный малыш был одним из последних польских Фиатов, покинувших ворота сборочного цеха в далёком уже 2000 году. Владелец, который его тогда купил, поездил немного и решил поставить машину в гараж, сохранив её для истории. Поэтому счетчик пройденных километров замер, едва перевалив за 21 тысячу, и хоть капсулой времени машину назвать сложно, сохранилась она неплохо.
За годы производства машина пережила несколько модернизаций, так что здесь собран весь комплект доработок, так сказать, внедрявшихся в разные времена. В салоне обилие пластика и винила, на всех сиденьях подголовники и ремни безопасности. На приборке появился индикатор давления в шинах. Не понятно зачем он на такой маленькой машине, мне кажется указатель температуры масла был бы гораздо полезней.
Пластиковые бампера выглядят так, будто куплены на ближайшем авторынке и совсем не от этой машины. Нормы безопасности становились жестче, поэтому мягкий пластик на бамперах вполне оправдан, но с дизайном поляки не сильно заморачиявались. И так сойдет.
Изменения коснулись и технички. Мотор так и остался карбюраторным, 650-кубовым, 24-сильным, но в угоду экологии его оснастили катализатором, а в системе питания появился адсорбер. Вот эта коробка слева на фото он и есть. В случае с карбюратором толку от него нет никакого, но считалось что так надо. Еще виден генератор увеличенной мощности и электронная система зажигания.
Жаль, из небольшого количества завезенных к нам в 90-х машин почти ничего не осталось, а то с радостью прикупил бы себе такой аппарат. Как думаете, большой был бы спрос на такие машины, если бы они массово поставлялись в СССР
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Метки: Fiat Fiat 126 авто автомир автомобили ретро авто
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Позже автомобиль выпускался в Польше на Заводе малолитражных автомобилей (FSM) с 1973 по 2000 год, под названием Polski Fiat 126p.