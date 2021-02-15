Выглядит смешно, но едет бодро: крохотный Fiat Multipla из шестидесятых

Fiat 600 Multipla машина необычная, если не сказать – странная. Созданный на базе крохотной городской микролитражки Fiat 600, Multipla представлял собой как бы микроавтобус в миниатюре.
Задумку можно было назвать авантюрной, но нельзя отрицать очевидное – итальянцам удалось почти невозможное – создать микроавтобус с двигателем в 25 л.с, заднемоторным расположением, и на этой машине ездили, в отличие от обычной версии машины, вполне комфортно.
Насколько я знаю, в 1960- х такие машины даже в такси работали. Конкретно этот экземпляр не работал, он просто стилизован под такси, давая понять, что могло приехать к вам, если бы вы заказали эконом такси в Турине, скажем, в 1968 году.
Как-то я услышал смешну историю появления «Мультипла», якобы в обычном Фиат 600 взорвалась новогодняя хлопушка, поэтому кузов раздуло. Естественно, в реальности ничего подобного не было, над кузовом основательно поработали инженеры.
Результатом их работы стал кузов вагонной компоновки. Добавились две задних двери, благодаря которым попасть на заднее сиденье не составляет никакого труда.
Переднее сиденье можно разложить в горизонтальное положение, получив тем самым спальное место, так что в машине можно и заночевать.
Мотор остался сзади. Это трёхцилиндровый 25-сильный карбюраторный двигатель объемом всего 767 см3. Тем не менее, его мощности хватало для такой машины, максимальная скорость 102 км/час.
Трансмиссия от младшего брата перекочевала без изменений, привод естественно задний, а вот подвеску пришлось усиливать. Вместо одной поперечной рессоры здесь уже пружины и А-образные рычаги. Сзади тоже независимая рычажно-пружинная подвеска. Колёса 12-дюймовые, как у ранней "Оки".
Поскольку машина лишилась багажника, встал вопрос – куда девать запаску? Инженеры не придумали ничего лучше, чем разместить её под ногами переднего пассажира, поэтому запах свежей покрышки в салоне заменяет ароматизатор.
Уверен, многим эта машинка кажется смешной, игрушечной, но на мой взгляд, она олицетворят собой неплохую компоновку с однообъемным кузовом, крохотным мотором с жидкостным охлаждением и прогрессивной для своего времени полностью независимой подвеской за довольно скромные деньги.
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