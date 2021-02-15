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Выглядит смешно, но едет бодро: крохотный Fiat Multipla из шестидесятых

Выглядит смешно, но едет бодро: крохотный Fiat Multipla из шестидесятых (15 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2021 10:01
Сообщество : Автомир
Метки: Multipla   fiat   fiat multipla   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Fiat 600 Multipla машина необычная, если не сказать – странная. Созданный на базе крохотной городской микролитражки Fiat 600, Multipla представлял собой как бы микроавтобус в миниатюре.

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Метки: Multipla   fiat   fiat multipla   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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4  комментария
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2k
Яков 3 часа назад
С запаской конечно намудрили...
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800
Dins 44 минуты назад
Зато не как все
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12k
Бляяяястяще! 2 часа назад
А в будущем они этот симпатичный автомобильчик изуродуют...
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